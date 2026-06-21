Vlna veder ovlivňuje dopravu i akce napříč Evropou

Evropa i v neděli čelí rozsáhlé a přetrvávající vlně veder, při níž teploty na mnoha místech stoupají k hranici čtyřiceti stupňů Celsia. Řada zemí kvůli počasí vydala celostátní varování před horkem, vedra ale narušují také dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce. Meteorologové varují, že současná situace může přejít do dlouhodobějšího období extrémních teplot, napsala agentura Reuters.
Horká vlna zasáhla velkou část kontinentu právě v den letního slunovratu, který na severní polokouli obvykle znamená začátek nejteplejší části roku. Po několika dnech teplot přesahujících 35 stupňů Celsia vydaly italské úřady červený stupeň varování pro osm měst včetně Boloně, Florencie, Milána a Turína. V Římě se věřící na Svatopetrském náměstí chránili při nedělní modlitbě papeže před sluncem deštníky a slunečníky.
Španělská meteorologická služba AEMET vydala v několika regionech červené a oranžové výstrahy a varovala před teplotami přesahujícími 39 až 40 stupňů Celsia na velké části Pyrenejského poloostrova i na Mallorce. V Madridu se lidé i turisté snažili ochladit vějíři a studenými nápoji při návštěvě známého blešího trhu El Rastro.
Doprava v západní Evropě
Extrémní vedra narušují i infrastrukturu a dopravu v západní Evropě. Ve Francii upozornil šéf železniční společnosti SNCF Jean Castex, že vysoké teploty provoz silně zasáhly a mohou poškodit trakční vedení i způsobit dilataci kolejí. Dopravce proto do monitoringu sítě nasadil 3500 zaměstnanců a dalších dva tisíce pracovníků je připraveno k nouzovým opravám. Kvůli situaci bylo na hlavních trasách zrušeno 71 meziměstských spojů až do pondělí a cestujícím z rizikových skupin je doporučeno cesty odložit.
Problémy hlásí i Německo, kde teploty místy dosahují až 38 stupňů. Německá meteorologická služba DWD vedle toho varovala před silnými bouřkami na východě země včetně Berlína, kde přívalové deště narušily venkovní festival Fete de la Musique. Organizátoři museli evakuovat areál turnaje Berlin Open kvůli prudkému dešti a silnému větru, a to v době, kdy diváci čekali na finále ženské dvouhry tenisového turnaje mezi Američankou Jessicou Pegulaovou a Češkou Lindou Noskovou.
Na Balkáně meteorologové varují před další vlnou veder v Chorvatsku a Srbsku, kde teploty mohou vystoupat až k 35 stupňům. Oranžové výstrahy se týkají i dalších zemí regionu včetně Severní Makedonie, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory, které se na extrémní teploty rovněž připravují. Chorvatské úřady zároveň vydaly doporučení pro obyvatelstvo, jak zvládat horké počasí a minimalizovat zdravotní rizika.
V Británii vydala meteorologická služba Met Office výstrahy kvůli extrémnímu horku od pondělí do čtvrtka, teploty mohou v Anglii a Walesu dosáhnout až 38 stupňů. Meteorologové zároveň upozorňují na velmi teplé noci, kdy teploty v jižní Anglii neklesnou pod 20 stupňů.
Záchranná centra pro zvířata
Vedra trápí i záchranná centra pro volně žijící zvířata. Jedno u belgického Namuru přijalo v posledních dnech zhruba 150 zvířat postižených přehřátím, přičemž nejvíce ohrožená jsou mláďata ptáků. Podle zakladatele centra Romaina De Jaegereho jsou podobná zařízení v Belgii přetížená, protože mláďata často opouštějí hnízda, aby se vyhnula úhynu v přehřátých hnízdech.
Extrémní teploty způsobuje příliv velmi teplého vzduchu ze Sahary, který do Evropy proudí pod vlivem silné tlakové výše označované jako „africká anticyklona“. Meteorologové uvádějí, že tento systém vytváří takzvanou tepelnou kupoli, která nad západní a střední Evropou zadržuje horký vzduch a umožňuje postupné zvyšování teplot. Podle prognóz má vlna veder pokračovat minimálně do poloviny týdne.
Odborníci tvrdí, že současná situace odráží širší trend, kdy se v důsledku klimatických změn stávají vlny veder v Evropě častějšími a intenzivnějšími.