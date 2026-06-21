Nová pravidla pro mobily ve školách mají začít platit od září 2027, uvedl Babiš


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla dle premiéra Andreje Babiše (ANO) začít platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který Babiš podepsal s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) a který v pondělí nahraje do systému. Babiš to řekl ve videu na svých sociálních sítích. Už minulý týden uvedl, že návrh by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol.

Nová pravidla se budou podle Babiše týkat mateřských škol, přípravných tříd, základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a odpovídajícím ročníkům konzervatoří. „Takže hlavně žáků do konce povinné školní docházky,“ podotkl. „Platí to při výuce, o přestávkách a tak dále,“ dodal.

K návrhu očekává velkou debatu, účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027. „Aby školy měly čas se připravit a upravit školní řády a nastavit prakticky režim,“ prohlásil Babiš. Za lepší by ale považoval zavedení už od letošního září. „Ale tak uvidíme. Nevím, jestli to musí být vždycky 1. září a nemohlo by to začít platit nějak v průběhu školního roku,“ doplnil premiér.

Vláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách
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Možnost zákonem stanovit plošný zákaz používání telefonů žáky v základních školách během vyučování podporuje Národní ústav duševního zdraví (NUDZ).

Ředitel ústavu Jiří Horáček minulý týden uvedl, že nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Nejvíce podle něj sociální sítě a používání telefonů ovlivňují dívky a problematické uživatele. Připomněl, že většina platforem stanovuje minimální věk uživatelů na třináct let.

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Průzkum ministerstva školství

Ve školním řádu má podle květnového průzkumu ministerstva školství formálně ukotvená pravidla pro používání telefonů a jiných elektronických zařízení 93 procent škol. Do průzkumu se zapojilo 5441 škol. Asi dvě stě jich chce pravidla zavést, nejčastěji od 1. září 2026.

Při používání mobilních zařízení během vyučování panuje napříč všemi stupni vzdělávání regulovaný režim, kdy je používání telefonů možné jen pro vzdělávací účely na pokyn učitele. U používání telefonů o přestávkách se přístup škol výrazně liší podle stupně vzdělávání, ukázal průzkum.

V tuzemsku se diskutuje i o omezení sociálních sítí. S myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí po vzoru Francie přišel Babiš v únoru, spíše k zákazu se kloní také prezident Petr Pavel. Například podle opozičních Pirátů ale případná restrikce neřeší podstatu problému.

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