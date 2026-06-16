Vláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách

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Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má k projednání do Poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. V pondělí o tom premiér Andrej Babiš (ANO) jednal s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO). Používání mobilních telefonů během výuky nyní může regulovat školní řád jednotlivých škol. Plošně používání mobilů zatím žádná norma neupravuje. „Třicet osm procent to nemá regulované o přestávkách, takže my si myslíme, že to škodí žákům a bavíme se o základní škole, protože škodí to jejich psychickému zdraví,“ řekl Babiš. Ministr školství pak tvrdí, že aktivní pohyb a nepoužívání mobilů ani během přestávek – podle dat z května – má na děti pozitivní vliv. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září 2027.