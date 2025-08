V USA se narodil chlapec z tři dekády starého embrya

Příběh psaný biotechnologií

Na začátku 90. let se Linda Archerdová rozhodla, že se pokusí otěhotnět pomocí umělého oplodnění (IVF) poté, co se jim s manželem nedařilo několik let počít přirozenou cestou. Výsledkem byly v roce 1994 čtyři embrya. Jedno bylo zavedeno do dělohy Archerdové, které se následně narodila dcera, jež je tedy o tři dekády starší biologickou sestrou Thaddeuse. Sama má desetileté dítě. Další tři embrya byla zmrazena a uložena.

Když se s manželem rozvedli, Archerdová se dozvěděla o takzvané adopci embryí. Při ní mají dárci vliv na to, komu budou embrya darována. Archerdová si přála, aby její embryo „adoptoval“ bělošský křesťanský manželský pár, což vedlo k adopci embrya manželi Pierceovými.