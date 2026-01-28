Starosta Budapešti čelí obvinění kvůli loňskému pochodu Pride

Maďarská prokuratura vznesla obvinění proti starostovi Budapešti Gergelymu Karácsonymu kvůli jeho roli při organizování pochodu hrdosti. Státní zástupce požaduje uložení pokuty bez soudního řízení. Desítky tisíc demonstrantů pochodovaly loni 28. června metropolí navzdory zákazu policie a proměnili pochod hrdosti v masovou protivládní demonstraci.
„Z hrdého podezřelého jsem se stal hrdým obžalovaným. To je v této zemi zřejmě cena, když se postavíme za svobodu svou i svobodu druhých,“ napsal starosta na facebooku. Vytkl úřadům, že si ani netroufají střetnout se s ním tváří v tvář u soudu, a slíbil, že navzdory všem trestům bude dál bránit svobodu, protože se odmítá smířit s tím, že to by měl být v Maďarsku zločin.
Karácsony, který Budapešť vede od roku 2019, podpořil konání 30. ročníku pochodu hrdosti komunity LGBT+ i přes policejní zákaz. Starosta označil pochod za městskou akci, která podle něj nevyžaduje žádné další oficiální povolení.
Podle organizátorů pochodovalo maďarským hlavním městem více než dvě stě tisíc lidí, což byla rekordní mobilizace tváří v tvář bezprecedentnímu porušování práv LGBT+, jež odsoudila Evropská komise, napsala dříve agentura AFP.
Kontroverzní legislativa
Parlament, v němž má většinu strana premiéra Viktora Orbána, loni v březnu schválil novelu zákona o shromažďování, která zakazuje pořádat shromáždění porušující právní předpisy o ochraně dětí; podle nich nesmí být mezi lidmi mladšími osmnáct let šířeny materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu.
Úřady mají možnost pokutovat organizátory a účastníky zakázaných akcí částkou v přepočtu až 500 eur (přes dvanáct tisíc korun), policie může k identifikaci lidí používat kamery na rozpoznávání obličejů. Pořadatelům pochodu hrozí roční vězení.
Orbánovi odpůrci vnímají zákaz pochodů jako součást širšího potlačování demokratických svobod před parlamentními volbami v letošním roce, kdy bude veterán maďarské politiky, jehož strana dominovala politické scéně patnáct let, čelit silnému opozičnímu vyzyvateli – lídrovi středopravicové strany TISZA Péteru Magyarovi.