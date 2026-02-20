EU analyzuje rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o Trumpových clech

Evropská unie analyzuje rozsudek Nejvyššího soudu USA, který označil plošná cla, zavedená administrativou současného prezidenta USA Donalda Trumpa, za nezákonná. Informuje o tom agentura Reuters. EU dodala, že spolu s Velkou Británií zůstává v kontaktu s americkou vládou.
„Bereme na vědomí rozhodnutí Nejvyššího soudu USA a pečlivě jej analyzujeme. Zůstáváme v úzkém kontaktu s americkou administrativou, abychom měli jasno ohledně kroků, které hodlá podniknout v reakci na toto rozhodnutí,“ uvedl mluvčí EU v pátek odpoledne.
„Podniky na obou stranách Atlantiku jsou závislé na stabilitě a předvídatelnosti obchodních vztahů. Proto i nadále prosazujeme nízká cla a usilujeme o jejich snížení,“ dodal také.
Velká Británie očekává, že její „privilegované“ obchodní postavení vůči Spojeným státům bude pokračovat i po rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, sdělila dle Reuters v pátek tamní vláda. „Spojené království má (s USA) nejnižší vzájemná cla na světě,“ podotkl mluvčí britské vlády v prohlášení.
„Budeme spolupracovat s (americkou) administrativou, abychom pochopili, jak se toto rozhodnutí projeví na clech pro Spojené království a zbytek světa,“ doplnili představitelé vlády.
Možný dopad na trhy
Podle ekonoma Petra Bartoně se nedá čekat, že rozhodnutí Nejvyššího soudu USA bude mít na akciové trhy ve střednědobém horizontu příliš velký dopad, protože prý je do jejich výše (cen akcií) již nyní „vceněno“ očekávání, že soud o zrušení cel rozhodne. „Pokud ten pohyb velký bude, tak spíše krátkodobě,“ prohlásil pro ČT.
Naopak velký dopad to zřejmě bude mít na ekonomiku USA. „Pro americké firmy to je dobrá zpráva,“ míní Bartoň. „Byly to právě americké firmy, které musely to clo platit,“ zdůraznil a dodal, že nadále ho platit muset nebudou a navíc by měly dostat své peníze na již vybraných clech zpátky.