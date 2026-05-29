Přesun agend z Úřadu vlády pod ministerstva má další kritiky. Středeční jednání s představiteli kabinetu opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Ve čtvrtek s kritikou přišli i odboráři na Úřadu vlády. „Za mě je to obrovské ohrožení těch agend jako takových,“ řekla členka sněmovního ústavně-právního výboru Barbora Urbanová (STAN) v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Z mého pohledu snižujete jejich práci, jejich odbornost, (...) nedivím se té nedůvěře, kterou teď ve vás mají,“ dodala. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) bude systém lepší například proto, že bude „transparentnější“, „více hospodárný“ a „více kontrolovaný“. Úředníci z Úřadu vlády se navíc podle něj „budou moci opřít o odbornost jednotlivých resortů“.
Výběr redakce
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď
03:05před 13 mminutami
Vance: USA a Írán pokročily k dohodě, ale není jisté, kdy a zda ji Trump schválí
včerapřed 3 hhodinami
Aktuálně z rubriky Domácí
VideoPřesun agend z Úřadu vlády dle Juchelky zlepší systém. Urbanová mluví o jejich ohrožení
Přesun agend z Úřadu vlády pod ministerstva má další kritiky. Středeční jednání s představiteli kabinetu opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Ve čtvrtek s kritikou přišli i odboráři na Úřadu vlády. „Za mě je to obrovské ohrožení těch agend jako takových,“ řekla členka sněmovního ústavně-právního výboru Barbora Urbanová (STAN) v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Z mého pohledu snižujete jejich práci, jejich odbornost, (...) nedivím se té nedůvěře, kterou teď ve vás mají,“ dodala. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) bude systém lepší například proto, že bude „transparentnější“, „více hospodárný“ a „více kontrolovaný“. Úředníci z Úřadu vlády se navíc podle něj „budou moci opřít o odbornost jednotlivých resortů“.
ŽivěPoslanci jednají o podpoře bydlení. Odpoledne se vrátí ke stavebnímu zákonu
Poslanecká sněmovna by v pátek měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Po 14:00 mají zákonodárci pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci.
VideoČervený a Hladík se v Událostech, komentářích přeli o podobě Nové zelené úsporám
Stát obnoví podporu domácností, které chtějí přestavbou snížit spotřebu energií. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) představil upravenou podobu programu Nová zelená úsporám – ten místo dotací nabídne především bezúročné úvěry. „Když jsme přišli na úřad, zjistili jsme, že to, jak to zastavil 10. listopadu 2025 ještě tehdejší ministr životního prostředí pan (Petr) Hladík (KDU-ČSL), tak tam nejsou žádné peníze. Bohužel modernizační fond byl přečerpán o deset miliard,“ prohlásil Červený v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Exministr Hladík se proti tvrzením ohradil a podotkl, že občany zajímá, jak jim vláda pomůže. „Nová česká vláda jim říká – my vám pomáhat nebudeme, my pomůžeme bohatým zahraničním bankám. Místo toho, abychom pomohli lidem a dali jsme jim dotace, tak peníze posuneme směrem k bankám,“ uvedl Hladík.
Velvyslancem v USA se stane Jakub Kulhánek. Nyní vede misi u OSN
Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.
VideoFilipínští zdravotníci jsou žádanou posilou v českých nemocnicích
Posily ze zahraničí vyhlížejí tuzemské nemocnice, kterým hrozí odliv personálu. Do důchodu brzy zamíří tisíce zdravotních sester. Alespoň drobná pomoc teď dorazí z Filipín. O kvalifikované lidi má zájem čím dál víc zařízení. Už u přijímacího pohovoru musí uchazeči prokázat, že čeština pro ně nebude problém. Zdravotníci z pražské Thomayerovy nemocnice přiletěli do Manily vybrat padesát nových kolegů – čtyřicet sester a deset radiologů. „Pro nás je to velká pomoc, protože už teď pociťujeme, že i my jsme pod stavem zaměstnanců,“ popisuje záchranář Jakub Škoda. Více než polovina filipínských zdravotních sester pracuje v zahraničí, jen z Manily jich každoročně odjedou tisíce.
VideoPočet lidí, kteří se potýkají s nějakou formou revmatického onemocnění, roste
Už přes 700 tisíc lidí se potýká s nějakou formou revmatického onemocnění. Číslo podobně jako u jiných nemocí roste kvůli stárnutí populace a lepší diagnostice. Jenže revmatologové chybí. I proto odborná společnost, pacientská organizace a resort zdravotnictví pracují na plánu, který by systém posílil. Mezi hlavní rizikové faktory revmatických onemocnění patří genetika, infekce, obezita i kouření.
Připravujeme soubornou novelu krizové legislativy, říká Metnar
Vláda zpřísnila podmínky pro ukrajinské uprchlíky. „Trestná činnost nejenom cizinců jako takových, ale i ukrajinských občanů postupně stále roste,“ vysvětluje krok ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). V Interview ČT24 probral s moderátorem Jiřím Václavkem nejen statistiky trestné činnosti páchané cizinci, ale i nastavení humanitární dávky, nebezpečí vzniku levicových teroristických skupin či zrušení Krizového informačního týmu (KRIT).
Sněmovna nedokončila druhé čtení stavební novely, přerušila ho do pátku
Sněmovna ve čtvrtek večer přerušila projednávání koaliční novely stavebního zákona, která má především urychlit stavební řízení. Na návrh poslankyně ANO Evy Fialové přerušila druhé čtení do pátečních 14:00. Čtvrteční debata trvala asi tři hodiny, středeční jednání o předloze asi čtyři hodiny. Poslanci ve čtvrtek probrali také malou část písemných interpelací na členy vlády. Dále se zabývali mimo jiné novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií.
Načítání...