Vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn v pátek rezignoval na svůj post. Svůj úkol vzhledem k přiděleným zdrojům a podpoře považuje za splněný v nejlepší proveditelné míře, uvedl. Foltýn byl často terčem kritiky politiků z hnutí ANO, které vyhrálo sněmovní volby. Svůj konec v roli koordinátora však plánoval bez ohledu na výsledky voleb.
Koordinátor strategické komunikace Foltýn rezignoval
„O zřízení stratkomu rozhodla vláda Andreje Babiše (ANO) v roce 2021 a jsem rád, že jsem se účastnil realizace. Stát musí být schopen občanům vysvětlovat, na jakých hodnotách stojí, a tedy proč je důležité je bránit,“ napsal Foltýn, jehož jmenování vládním koordinátorem schválila vláda loni koncem května. Podle CNN Prima News by měl Foltýn zůstat ve vojenské kanceláři prezidenta.
