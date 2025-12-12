Rakousko prodlouží o půl roku kontroly na hranicích


Rakousko o šest měsíců prodlouží stávající kontroly na pomezí s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Postupně ale v rámci nového konceptu ostrahy hranic rozšíří kontroly do hloubky pohraničí, prohlásil podle agentury APA tamní ministr vnitra Gerhard Karner. Naposledy prodloužilo Rakousko hraniční kontroly v říjnu, a to o dva měsíce do 15. prosince.

Rakousko zavedlo kontroly s Českem v říjnu 2023, aby omezilo nelegální migraci. Tamní média v posledních dnech spekulovala o tom, že vláda by mohla kontroly zcela ukončit – na takový krok totiž naléhala koaliční liberální strana NEOS. Karner v pátek ale oznámil další prodloužení kontrol, které tak budou trvat přinejmenším do léta, kdy Vídeň znovu posoudí další postup.

Karner rovněž oznámil, že země ostrahu hranic reorganizuje tak, aby se pozornost přenesla od hranic do celého pohraničí. Vídeň si od změny přístupu slibuje efektivnější a pružnější ostrahu pomezí.

Změna může vést ke snížení počtu vojáků, kteří na hranicích v rámci současné asistenční mise pomáhají policistům. „Pokud se počet zadržených (migrantů) sníží, klesne také počet vojáků,“ sdělila rakouská ministryně obrany Klaudia Tannerová.

Merz čeká ukončování kontrol uvnitř EU

Kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie (EU) kvůli zmírnění nelegální migrace provádí i další země, mimo jiné Německo. To kontroluje hranice se všemi svými sousedy, tedy i s tuzemskem.

V úterý německý kancléř Friedrich Merz řekl, že očekává po pondělní dohodě unijních ministrů vnitra o migrantech brzké ukončení kontrol mezi členskými státy EU. Dodal, že kontroly se poté budou znovu odehrávat jen na vnějších unijních hranicích.

Státy EU se v pondělí shodly na nových pravidlech zajišťujících rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt, má rovněž umožnit některá nová řešení problémů s nelegální migrací, například usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo EU. Změny v návratové politice prosazovalo i Česko.

