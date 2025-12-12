Kamion, z něhož se vysypaly klády na dálnici, byl přetížený o 13 tun

Nákladní vozidlo s kulatinami, které zapříčinilo čtvrteční tragickou nehodu na dálnici D56 u Ostravy, bylo přetížené. Náklad byl těžší zhruba o 13 tun, uvedla v pátek policie. Šedesátiletý muž, který při nehodě utrpěl vážná zranění, v nemocnici zemřel. Policie proto nyní případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti.
Nehoda se stala ve čtvrtek po páté hodině ranní u Paskova na Frýdecko-Místecku na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Nabouralo při ní pět aut poté, co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek praskla pneumatika, narazilo do vedle jedoucí dodávky a do svodidel. Náklad se částečně vysypal do protisměru, kde do kulatiny narazila tři auta a další dvě se kvůli tomu střetla.
Dálnice mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou musela být ráno kvůli vysypanému dřevu z nákladního auta obousměrně uzavřená, do čtvrtečního večera se postupně podařilo obnovit provoz alespoň jedním jízdním pruhem v obou směrech.
Při nehodě byli zraněni ještě další tři muži a jedna žena ve věku od 23 do 50 let. S lehčími a středně těžkými poraněními, zejména hrudníku, páteře a končetin, byli převezeni do Nemocnice ve Frýdku-Místku a Městské nemocnice Ostrava.