Na D56 u Ostravy bouralo pět aut, na místě jsou zranění

Provoz na dálnici D56 u Ostravy, který byl od rána v obou směrech přerušen kvůli vážné nehodě u Paskova, je obnoven v jednom pruhu. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu na Frýdek-Místek praskla pneumatika, narazilo do vedle jedoucí dodávky a do svodidel. Náklad se částečně vysypal do protisměru, kde do kulatiny narazila tři auta a další dvě se kvůli tomu střetla. Na místě je několik zraněných.
Nehoda se stala po páté hodině ranní na 44. kilometru ve směru do Ostravy. „Při nehodě se dle dosud zjištěných informací zranilo několik osob, které byly předány zdravotníkům,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Směr na Ostravu zůstává stále uzavřený, informoval po deváté hodině redaktor ČT Marek Slavík. „Policisté dopravu odklánějí na objízdné trasy, nicméně i tam doprava kolabuje,“ doplnil.
Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS), probíhají dokumentační a odklízecí práce.