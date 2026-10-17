V obvodu 60 Brno-město se stane senátorem Papoušek (ODS)

Senátorem ve volebním obvodu 60 Brno-město bude opět Zdeněk Papoušek (ODS), získal zatím 65,77 procenta hlasů. Druhý Karel Zitterbart (STAN) dostal zatím 34,22 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně devatenáct procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 49,35 procenta.
Papoušek řekl, že bude dalších šest let zastávat stejné hodnoty jako dosud, zmínil obranu demokratických institucí a desegregaci vzdělávání. „A taky připomínání hodnot, na kterých stojí naše západní civilizace, tedy židovsko-křesťanských hodnot,“ řekl Papoušek. V kampani mu pomáhali bývalí studenti, přátelé i synové.
Papoušek vystudoval sociologii, působil jako pedagog na gymnáziu. Do senátu kandidoval poprvé v roce 2014 jako nestraník za KDU-ČSL, porazil tehdy v druhém kole sociálního demokrata Karla Doležala. Mandát posléze neobhajoval.
V roce 2020 zvítězil v obvodu Brno-město Roman Kraus (ODS). Ve druhém kole získal 57,71 procenta hlasů. Druhá skončila Anna Šabatová (za Zelené). Papoušek se do Senátu vrátil loni v lednu v doplňovacích volbách po úmrtí Krause, tentokrát jako nestraník za ODS s podporou široké koalice. Uspěl už v prvním kole, získal tehdy 59,4 procenta hlasů. Letos mandát obhajoval opět jako nestraník za ODS se širší podporou.
První kolo
První kolo Papoušek vyhrál, získal 42,02 procenta hlasů. Zitterbart, který byl senátorem v obvodu Vyškov, dostal 24,41 procenta.
Na třetím místě skončil kandidát do Senátu za ANO Jaroslav Štěrba. Kromě těchto tří kandidátů se o post senátora v brněnském obvodu ucházel také imunolog Jaroslav Turánek za SPD, Veronika Holcnerová za hnutí Kruh a Klára Samková za hnutí Stačilo!.
Voleb se v prvním kole zúčastnilo přibližně 49,08 procenta voličů.