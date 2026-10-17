V obvodu 60 Brno-město se stane senátorem Papoušek (ODS)


17. 10. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Senátorem ve volebním obvodu 60 Brno-město bude opět Zdeněk Papoušek (ODS), získal zatím 65,77 procenta hlasů. Druhý Karel Zitterbart (STAN) dostal zatím 34,22 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně devatenáct procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 49,35 procenta.

Papoušek řekl, že bude dalších šest let zastávat stejné hodnoty jako dosud, zmínil obranu demokratických institucí a desegregaci vzdělávání. „A taky připomínání hodnot, na kterých stojí naše západní civilizace, tedy židovsko-křesťanských hodnot,“ řekl Papoušek. V kampani mu pomáhali bývalí studenti, přátelé i synové.

Papoušek vystudoval sociologii, působil jako pedagog na gymnáziu. Do senátu kandidoval poprvé v roce 2014 jako nestraník za KDU-ČSL, porazil tehdy v druhém kole sociálního demokrata Karla Doležala. Mandát posléze neobhajoval.

V roce 2020 zvítězil v obvodu Brno-město Roman Kraus (ODS). Ve druhém kole získal 57,71 procenta hlasů. Druhá skončila Anna Šabatová (za Zelené). Papoušek se do Senátu vrátil loni v lednu v doplňovacích volbách po úmrtí Krause, tentokrát jako nestraník za ODS s podporou široké koalice. Uspěl už v prvním kole, získal tehdy 59,4 procenta hlasů. Letos mandát obhajoval opět jako nestraník za ODS se širší podporou.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

První kolo

První kolo Papoušek vyhrál, získal 42,02 procenta hlasů. Zitterbart, který byl senátorem v obvodu Vyškov, dostal 24,41 procenta.

Na třetím místě skončil kandidát do Senátu za ANO Jaroslav Štěrba. Kromě těchto tří kandidátů se o post senátora v brněnském obvodu ucházel také imunolog Jaroslav Turánek za SPD, Veronika Holcnerová za hnutí Kruh a Klára Samková za hnutí Stačilo!.

Voleb se v prvním kole zúčastnilo přibližně 49,08 procenta voličů.

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