Veletrh v Brně představuje možnosti kariéry v letectví, kosmonautice a obraně


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Více než třicet vystavovatelů ze soukromého i státního sektoru představuje v Brně na kariérním veletrhu Aerospace & Defence Career Fest možnosti studia a pracovního uplatnění v letectví, kosmonautice, bezpečnosti a obranném průmyslu. Návštěvníci si mohou vyzkoušet letecké simulátory, prohlédnout vojenskou techniku nebo se naučit, jak reagovat v krizových situacích.

Cílem veletrhu je propojit studenty, zájemce o zaměstnání, odborníky i firmy působící v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu. Podle organizátorky Valérie Čížkové podobně zaměřená kariérní akce v Česku dosud chyběla. Zároveň upozorňuje na rostoucí význam bezpečnostních oborů a široké možnosti pracovního uplatnění. „Celkově obrana, bezpečnost nabírá na popularitě a je to sektor, který má obrovskou budoucnost a široké pole uplatnění. Takže to chceme ukázat a inspirovat,“ vysvětlila Čížková.

Organizátoři chtějí také upozornit na to, že obranný průmysl nezahrnuje pouze výrobu zbraní nebo činnost armády. Významnou roli v něm hrají moderní technologie, vývoj softwaru či kybernetická bezpečnost. Zastoupení na veletrhu má také kosmický průmysl, který návštěvníkům přibližuje mimo jiné Space Hub.

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Dron, ilustrační foto

Podle Čížkové se českým firmám v těchto odvětvích daří rozvíjet spolupráci. Sdílejí zkušenosti i odborné znalosti, například z oblasti kybernetických útoků. Posiluje také propojení soukromých podniků se státními institucemi.

Od leteckých simulátorů po zvládání krizových situací

Vedle nabídky pracovních příležitostí se veletrh zaměřuje na praktické zážitky. Návštěvníci si mohou vyzkoušet letecké simulátory, prohlédnout vrtulník a další techniku nebo navštívit expozici Slezské univerzity s umělou černou dírou.

Součástí programu jsou také dynamické ukázky policejních útvarů, ukázky práce se psy a aktivity zaměřené na přežití v náročných podmínkách. Zájemci se mohou naučit poskytovat první pomoc, zastavit krvácení nebo správně reagovat na neočekávané situace.

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„Snažíme se ukázat a přiblížit aerospace, defence a celkově výzkum a inovace ať už studentům, vysokoškolákům, zástupcům firem a celkově nadšencům pro techniku a širokou veřejnost,“ uvedla další organizátorka Maryna Rebar.

Podle pořadatelek má akce přispět také k lepší připravenosti veřejnosti na mimořádné události, například rozsáhlý výpadek elektřiny. Program doplňují vědomostní kvízy a interaktivní hra Secret Mission.

Umělá inteligence i postavení žen v obranném průmyslu

Jedním z hlavních témat doprovodných diskusí je využití umělé inteligence v letectví, kosmonautice a bezpečnostních oborech. Odborníci se zaměřují na její přínosy i rizika, zejména v souvislosti s kybernetickou bezpečností a technologií deepfake. „Budeme se bavit o tom, jak AI působí v rámci kyberbezpečnosti, jakým způsobem ji můžou jedinci zneužít a jakým způsobem ji využít správně a zejména právně správně,“ přiblížila Rebar.

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Vojenský dron, ilustrační foto

Další panelová diskuse se věnuje postavení žen v bezpečnostních a obranných profesích. Podle Čížkové jejich zastoupení v těchto odvětvích roste. Na veletrhu vystupují také zástupci armády, policie, hasičských záchranných sborů a lidé podílející se na českém kosmickém průmyslu.

Kromě oslovení budoucích zaměstnanců chtějí pořadatelé podpořit také spolupráci mezi samotnými vystavovateli. Příležitost k navazování kontaktů měli už během společenského setkání před zahájením veletrhu. První ročník Aerospace & Defence Career Fest se koná v pavilonu G1 brněnského výstaviště. Vstup je po celý den zdarma.

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