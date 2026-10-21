Pavel: Úspěšná obrana závisí na nových technologiích i podpoře obyvatel

Úspěšné odstrašování a obrana budou v budoucnu záviset na tom, jak rychle budou státy schopny zavádět nové technologie a inovace, řekl při zahájení mezinárodního veletrhu Future Forces Forum v Praze prezident Petr Pavel. Zdůraznil také potřebu úzké spolupráce mezi vládami a obranným průmyslem a význam připravenosti celé společnosti na bezpečnostní hrozby. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) zdůraznil, že obranný průmysl se stává novým pilířem české ekonomiky.
Bezpečnostní prostředí podle prezidenta přináší stále více výzev. Ve světě se odehrává více než šedesát konfliktů, Evropa přitom čelí rozsáhlé válce na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko a která podle Pavla způsobuje nejen značné lidské utrpení, ale také materiální a hospodářské škody. Bezpečnost se podle prezidenta stává stále komplexnější záležitostí, která se netýká pouze ozbrojených sil, ale celé společnosti.
Prezident upozornil na to, že bez podpory obyvatelstva a odhodlání občanů bránit jejich zemi nemůže být obrana účinná. Státy by se proto podle něj měly zaměřit také na informovanost, připravenost a odolnost obyvatel vůči současným i budoucím hrozbám.
Důraz na nové technologie
Pavel ocenil zaměření letošního fóra na inovativní přístupy k obraně a bezpečnosti. Současné konflikty podle něj ukazují, že vedení války přesahuje tradiční způsoby boje. Přestože si konvenční vojenské prostředky zachovají svou roli, význam nových technologií rychle roste. Budoucnost podle prezidenta nebude spočívat výhradně v dronech a raketách, zásadní však bude schopnost technologické změny rychle využívat.
K tomu je podle Pavla nezbytná spolupráce vlád a obranného průmyslu – měly by fungovat jako skuteční partneři a vést nepřetržitý dialog. Důležité jsou také postupy pořizování a zavádění nového vybavení do ozbrojených a bezpečnostních složek.
Prezident zároveň zdůraznil, že odstrašování je vždy lepší než samotná obrana. Vyjádřil proto naději, že technologie představované na veletrhu nebude nikdy nutné použít ve skutečném konfliktu, protože jejich nasazení by znamenalo další utrpení a škody.
Zvyšování výdajů na obranu
Havlíček na akci zdůraznil, že bezpečnost nelze vnímat pouze z hlediska vojenských výdajů. Státy podle něj musí investovat také do energetické a průmyslové bezpečnosti, kybernetické ochrany či rozvoje umělé inteligence. Připomněl přitom vysoké ceny energií v Evropě a rostoucí ekonomickou konkurenci z Asie, zejména Číny.
Zvyšování výdajů na obranu je podle Havlíčka nezbytné, vlády však zároveň musí zohledňovat potřeby dalších oblastí. Připomněl, že prezident Pavel dlouhodobě upozorňuje na nutnost posilování obranných kapacit, zatímco evropské instituce zdůrazňují také investice do energetické a průmyslové bezpečnosti. Úkolem odpovědných vlád je podle ministra tyto požadavky vyvažovat.
Za klíčový předpoklad dalšího rozvoje označil Havlíček silný soukromý sektor, který vytváří přidanou hodnotu a prostřednictvím daňových příjmů umožňuje státu financovat obranu, infrastrukturu či vědu. Evropa podle něj musí zároveň zabránit přesunu podniků do Asie nebo Spojených států.
V obranném průmyslu chce Havlíček podpořit vznik širšího systému spolupráce firem, dodavatelů, výzkumných institucí a univerzit. Nestačí podle něj pouze několik velkých a úspěšných společností. Do odvětví je potřeba zapojit také menší podniky, začínající technologické firmy a akademickou sféru, dodal.
Future Forces Forum je mezinárodní platforma zaměřená na obranné a bezpečnostní technologie, která propojuje představitele armád, bezpečnostních složek, státní správy, průmyslu a odborné veřejnosti. Součástí programu jsou odborné konference, diskuse a výstava vojenské a bezpečnostní techniky.
- Domácí
- Petr Pavel
- Bezpečnost
- Vojenská technologie
- Obranný průmysl
- Armáda
- Bezpečnostní hrozby
- Future Forces Forum
- Mezinárodní veletrh
- Odstrašování
- Technologie
- Obrana
- Jaromír Zůna
- SPD
- Karel Havlíček
- ANO
- Kybernetická bezpečnost
- Energetická bezpečnost
- Výdaje na obranu
- Spojené státy americké
- Ukrajina
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Výběr
- Výběr redakce