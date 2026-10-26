Vláda by měla projednat, zda bude pokračovat v regulaci cen pohonných hmot

Vláda by v pondělí měla rozhodovat o možném pokračování regulace cen pohonných hmot. Opatření obnovená od 1. října platí zatím do konce měsíce. Kabinet má na programu i návrh, který má omezit pravomoci odvolacích soudů. Ministři by měli také zveřejnit své stanovisko k zakotvení české koruny do ústavy podle předlohy poslanců koaličních SPD a Motoristů.
Ministerstvo financí od začátku října podobně jako na jaře denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty. Vypočítává je na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr.
Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 koruny za litr z původních 9,95 koruny za litr.
Neutrální stanovisko by kabinet mohl zaujmout k návrhu skupiny senátorů, podle kterého by vražda mohla být v budoucnu nepromlčitelným trestným činem. Poslanecký návrh opozičních Pirátů na širší zvýhodnění rodičů menších dětí z řad živnostníků vláda asi odmítne.