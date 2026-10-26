První obrněnce CV90 dostanou vojáci později, potvrdili České televizi ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) i výrobce. „Těch deset vozidel, která měla přijít v letošním roce k vojskovým zkouškám, tak by mělo přijít na jaře příštího roku. To je poslední informace,“ řekl Zůna. CV90 budou, vedle tanků, základem takzvané těžké brigády, se kterou se podle dřívějších plánů počítalo jako s hlavním českým příspěvkem ke kolektivní obraně. Připravená měla být už letos. Aktuální odhad armády počítá se začátkem třicátých let. Mezitím navíc Severoatlantická aliance přišla s novými požadavky. Obrněnce CV90 ale patří podle šéfa resortu obrany k prioritám. Armáda mezitím převzala první transportní letoun Embraer i poslední raketové systémy Spyder – i ty se zpožděním proti původnímu harmonogramu.
VideoArmáda obdrží první obrněnce CV90 až v první polovině příštího roku
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