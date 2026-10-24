„Nejsem žádný hrdina. Stačí mi, že jsem přežil,“ říká válečný veterán


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Harry Arnstein se narodil v Brně do židovské rodiny, před nacisty uprchl s rodinou do Jugoslávie a později skončil v italském koncentračním táboře. Po osvobození britskou armádou se přidal k Československé samostatné obrněné brigádě. Jako sedmnáctiletý chlapec bojoval proti Němcům u francouzského Dunkerku. Po válce se na krátkou dobu vrátil do Československa. Záhy odešel za rodiči do Spojených států, kde žije devětadevadesátiletý válečný veterán dodnes.

Harry Arnstein se narodil v Brně v roce 1927. Když mu byly tři roky, přestěhovali se s rodiči do Ostravy. Tam rodina v atmosféře rostoucího tlaku na židovské obyvatelstvo s obavami vyčkávala, co přijde.

„Kolem roku 1936 přestal můj otec chodit do synagogy, protože už nebylo bezpečné pohybovat se venku. Slýchali jsme děsivé příběhy o tom, jak s Židy zacházejí v Sudetech. Tahle varování byla rozhodující. Otec rozhodl, že musíme pryč,“ vzpomíná.

V té době už ale bylo pro Židy velmi obtížné najít v Evropě útočiště. Otec proto podplatil kněze a pro celou rodinu získal falešné křestní listy. Na poslední chvíli se Arnsteinovým podařilo emigrovat do Jugoslávie. Dva roky žili na slovinském venkově. Harry tam pásl krávy pro místní farnost, naučil se slovinsky a nakonec se stal i ministrantem.

Útěk do Anglie ho zachránil. Dnes válečný veterán žije v Melbourne
Jiří Švenger

„Italové neměli zájem nás týrat“

V roce 1941 ale Německo a Itálie obsadily Jugoslávii a Arnsteinovi dostali na výběr: buď se vrátí do protektorátu, nebo odjedou do koncentračního tábora na jihu Itálie. „Můj otec moudře zvolil koncentrační tábor, protože se nacházel až na samé špičce takzvané italské boty. Na samém jihu Itálie – tak daleko od Německa, jak jen to šlo,“ vysvětluje pamětník.

Budovy italského koncentračního tábora Ferramonti di Tarsia
Zdroj: ČT24

„Posadili nás do vlaku, ale nebyl to dobytčák. Byl to běžný vlak třetí třídy, jenom na konci každého vagonu byl italský policista. Pak jsme dorazili do koncentračního tábora Ferramonti di Tarsia,“ vypráví Arnstein. Šlo o největší italský koncentrační a internační tábor z období druhé světové války, který zřídil fašistický režim Benita Mussoliniho. „Byli jsme připraveni na nejhorší. Ale Italové neměli zájem nás týrat. Prohledali nám zavazadla, ale hledali jen zbraně a pašované zboží. Pak nás poslali do tábora. Nerozdělovali rodiny ani nám nezabavili majetek,“ přiblížil.

Podle jeho vzpomínek v táboře nedocházelo k zabíjení ani týrání. Vězni nemuseli nosit pruhované uniformy a mohli si ponechat civilní oblečení. „Strážní byli tak pasivní, že nás děti nechali podlézat ostnatý drát. Mohli jsme se chodit koupat do řeky, když bylo horko,“ vzpomíná.

„Příhodný konec bídného života.“ Před 80 lety byl zastřelen Benito Mussolini
Italský diktátor Benito Mussolini

Z koncentračního tábora do armády

V roce 1943 koncentrační tábor Ferramonti di Tarsia osvobodila britská armáda. Harrymu bylo šestnáct let. Mluvil česky, slovinsky, chorvatsky, italsky, německy a anglicky. Britským vojákům zalhal, že je mu osmnáct, aby se mohl na několik měsíců stát jejich tlumočníkem. Tehdy poprvé oblékl vojenskou uniformu. Brzy nato se jako dobrovolník přihlásil do Československé samostatné obrněné brigády pod velením generála Aloise Lišky, která se formovala ve Velké Británii.

Doklad totožnosti mladého Harryho Arnsteina
Zdroj: Archiv pamětníka

„Nastoupili jsme na loď a vylodili jsme se v Normandii. Postupovali jsme podél francouzského pobřeží k Dunkerku. A tam jsem také strávil většinu války. Byl jsem velmi dobrý střelec. S puškou jsem to uměl,“ říká válečný veterán.

Naučil se obsluhovat také kulomet. Právě při obléhání německé posádky u Dunkerku musel tehdy sedmnáctiletý Harry vystřelit na jednoho z německých vojáků. „Myslím, že jsem zabil jen jednoho Němce. Vyšlo to zrovna na 28. října 1944. Přišli s rukama nad hlavou, ale viděl jsem, že jeden z nich má v ruce granát. Tak jsem na něj vystřelil. Nevím, jestli jsem ho zabil, nebo jen zranil. Ale padnul na zem,“ popsal.

Zemřel válečný veterán Charles Gad Strasser, účastník boje o Dunkerk
Charles Strasser, válečný veterán a filantrop

Benjamínek jednotky v malém tanku

Byl nejmladším členem své jednotky. „Jednou nás přijel navštívit Jan Masaryk, tehdy byl ministrem zahraničí naší exilové vlády v Londýně. Mám to na fotce. Stojím vedle něj, vzal mi čepici a dal si ji na hlavu. Říkal mi ‚náš Benjamínek‘. Pořád nevím, jestli si mě dobíral, nebo to byla poklona,“ směje se.

„Naučil jsem se řídit Bren Gun Carrier, což byl takový malý tank. Pak jsme skončili v Československu. To byl rok 1945. Měli jsme vítěznou přehlídku v Praze. Pak jsme přejeli Vltavu, zaparkovali jsme na Letné. Pak už jsem svůj malý tank nikdy neviděl,“ vypráví.

Po válce se Arnstein pokoušel v osvobozeném Československu začít nový život. Nějaký čas pracoval jako osvětlovač ve filmových ateliérech na Barrandově. V roce 1946 emigroval za rodiči do Spojených států, kde žije dodnes. „Nejsem žádný hrdina. Úplně mi stačí, že jsem to všechno přežil,“ uzavírá své vyprávění.

Výběr redakce

Opozice kritizuje jednání o poplatcích. Média budou mít nezávislost, ujišťuje Babiš

Opozice kritizuje jednání o poplatcích. Média budou mít nezávislost, ujišťuje Babiš

05:53Aktualizovánopřed 17 mminutami
Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Zelenskyj potvrdil plný přístup ke Starlinku

Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Zelenskyj potvrdil plný přístup ke Starlinku

10:38Aktualizovánopřed 18 mminutami
Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů

Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů

14:15Aktualizovánopřed 42 mminutami
Krajně neobvyklé, hodnotí analytici a politologové noční jednání o poplatcích

Krajně neobvyklé, hodnotí analytici a politologové noční jednání o poplatcích

13:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve Francii začala další vlna demonstrací, v Lyonu byla rozehnána

Ve Francii začala další vlna demonstrací, v Lyonu byla rozehnána

12:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slovensko volí vedení krajů, měst a vesnic. V Bratislavě se čeká těsný souboj

Slovensko volí vedení krajů, měst a vesnic. V Bratislavě se čeká těsný souboj

09:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Lidé protestovali u sněmovny proti záměru zrušit mediální poplatky

Lidé protestovali u sněmovny proti záměru zrušit mediální poplatky

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Orlí hnízdo, někdejší Hitlerovo horské sídlo, zachvátil požár

Orlí hnízdo, někdejší Hitlerovo horské sídlo, zachvátil požár

05:39Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

„Nejsem žádný hrdina. Stačí mi, že jsem přežil,“ říká válečný veterán

Harry Arnstein se narodil v Brně do židovské rodiny, před nacisty uprchl s rodinou do Jugoslávie a později skončil v italském koncentračním táboře. Po osvobození britskou armádou se přidal k Československé samostatné obrněné brigádě. Jako sedmnáctiletý chlapec bojoval proti Němcům u francouzského Dunkerku. Po válce se na krátkou dobu vrátil do Československa. Záhy odešel za rodiči do Spojených států, kde žije devětadevadesátiletý válečný veterán dodnes.
před 5 mminutami

Lidé protestovali u sněmovny proti záměru zrušit mediální poplatky

Lidé se v pátek odpoledne sešli na demonstraci na pražském Malostranském náměstí u sněmovny proti záměru vládní koalice zrušit poplatky za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Narychlo svolaný protest, který dle ČTK do večera náměstí zaplnil, reagoval na to, že koaliční poslanci ve sněmovně prosadili přednostní projednání tohoto návrhu v prvním čtení. Podle organizátorů protestu poslanci zvolili tento postup, protože se bojí reakce občanské společnosti. Večer se na místě objevili i policejní těžkooděnci. Protestující se sešli už dříve během dne také v Olomouci.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Jméno Stern se po více než osmdesáti letech vrátilo na fasádu domu v centru Brna

Na fasádu domu v Minoritské ulici v centru Brna se po více než 80 letech vrátil nápis Stern. Kdysi lákal kolemjdoucí do obchodního domu s porcelánovým a skleněným zbožím židovské rodiny Sternových. Jejich potomci se nyní v Brně setkali s příbuznými rodin Wittal a Stiassni. Před druhou světovou válkou žily všechny tři rodiny v jedné ulici. Do jejich osudů ale zasáhl nástup nacismu.
před 19 hhodinami

Měli právo volit, komise to ale některým občanům EU neumožnila

Během komunálních voleb se objevila řada sporných případů týkajících se volebního práva občanů Evropské unie, kteří mají v České republice povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu. Někteří hlasovali bez problémů, jiní se museli svých práv domáhat nebo jim volební komise hlasování vůbec neumožnily. Týkalo se to především Slováků.
před 23 hhodinami

Koalice Jedno Ústí se shodla na zrušení městských obvodů v Ústí nad Labem

Vítězná koalice Jedno Ústí chce zrušit v Ústí nad Labem všechny čtyři městské obvody, na postupu se shodla koordinační rada sedmi stran a hnutí, které koalici tvoří, sdělil lídr Tomáš Vohryzka, který by se měl stát primátorem. Rozhodnutí o zrušení připadne zastupitelstvu, zatím není jasné, kdy se sejde. Proti rušení obvodů vystoupili někteří současní starostové obvodních radnic, chtějí vyhlásit referendum. Ústí má obvody Střekov, Neštěmice, Severní Terasa a město.
včera v 14:33

Uskupení v Brně podepsala koaliční smlouvu, primátorem bude lidovec Hruška

Koaliční smlouvu v Brně v pátek podepsali zástupci vítězného uskupení lidovců a STAN, ODS, TOP 09 a nezávislých, Zeleného Brna, Pirátů a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky. V zastupitelstvu o 55 členech budou mít 44 hlasů. V opozici bude hnutí ANO s jedenácti mandáty. Primátorem bude dosavadní starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). V čele města vystřídá po osmi letech Markétu Vaňkovou (ODS), která už letos nekandidovala.
včeraAktualizovánovčera v 13:55

Festival Ji.hlava promítne přes tři sta dokumentů, začne Kyliánem

Přes tři sta padesát zahraničních i českých snímků nachystal festival dokumentů Ji.hlava pro aktuální ročník, který v metropoli Vysočiny začíná 23. října. Náměty titulů v letošním programů mají opět široký záběr, od konfliktů a politiky přes životní prostředí až po lidské poznání.
včera v 13:38

Staroměstské náměstí v Praze o Vánocích ozdobí 23 metrů vysoký smrk z Podještědí

Do výběru o vánoční strom na Staroměstské náměstí v Praze se do poloviny října přihlásilo téměř osm desítek stromů z celého Česka. Do užšího výběru jich postoupilo dvacet. Zástupci společnosti Technologie hlavního města Prahy spolu s dendrologem nakonec vybrali 23 metrů vysoký smrk ztepilý z Šimonovic v Podještědí. A nejen ten. Druhý vybraný strom ozdobí Václavské náměstí. Stromy plní základní podmínku výběru, pokácené by byly stejně, protože ohrožovaly přilehlé stavení.
včera v 11:41

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

před 6 hhodinami
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

včera v 13:56
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026