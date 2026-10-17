V obvodu Příbram bude senátorem opět Petr Štěpánek (STAN)


17. 10. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Senátorem ve volebním obvodu Příbram bude opět Petr Štěpánek (STAN). Ve druhém kole senátních voleb získal 74,25 procenta hlasů. Vyplývá to z výsledku sčítání na www.volby.cz. Druhá Barbora Daňhová (ANO) dostala 25,74 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 21,31 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 46,04 procenta.

V prvním kole získal Štěpánek 43,7 procenta hlasů, Daňhová 25,21 procenta hlasů. V obvodu Příbram usilovalo letos o senátorský post šest kandidátů.

V roce 2020 Štěpánek ve 2. kole získal 70,18 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Burian (ODS). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

První kolo

První kolo vyhrál obhajující senátor Petr Štěpánek, získal 43,7 procenta hlasů. Druhá Daňhová měla 25,21 procenta hlasů.

Na třetím místě skončila Simona Luftová (Piráti) s 12,07 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí byl Josef Šorna (PRO) s 9,4 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Frank Thomas Podstatzky-Lichtenstein (za ČSZ), volilo ho 5,82 procenta lidí. Šestý byl Pavel Vermach (SMS) se 3,77 procenta.

Voleb se v prvním kole zúčastnilo 46,04 procenta voličů.

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