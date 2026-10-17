V obvodu Příbram bude senátorem opět Petr Štěpánek (STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Příbram bude opět Petr Štěpánek (STAN). Ve druhém kole senátních voleb získal 74,25 procenta hlasů. Vyplývá to z výsledku sčítání na www.volby.cz. Druhá Barbora Daňhová (ANO) dostala 25,74 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 21,31 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 46,04 procenta.
V prvním kole získal Štěpánek 43,7 procenta hlasů, Daňhová 25,21 procenta hlasů. V obvodu Příbram usilovalo letos o senátorský post šest kandidátů.
V roce 2020 Štěpánek ve 2. kole získal 70,18 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Burian (ODS). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.
První kolo
První kolo vyhrál obhajující senátor Petr Štěpánek, získal 43,7 procenta hlasů. Druhá Daňhová měla 25,21 procenta hlasů.
Na třetím místě skončila Simona Luftová (Piráti) s 12,07 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí byl Josef Šorna (PRO) s 9,4 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Frank Thomas Podstatzky-Lichtenstein (za ČSZ), volilo ho 5,82 procenta lidí. Šestý byl Pavel Vermach (SMS) se 3,77 procenta.
Voleb se v prvním kole zúčastnilo 46,04 procenta voličů.