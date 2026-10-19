Mladou Boleslav dál povede dosavadní koalice v čele s ANO a Volbou pro Mladou Boleslav

V Mladé Boleslavi bude pokračovat dosavadní koalice ANO a Volby pro Mladou Boleslav, STAN, ODS s TOP 09 a Hlasu pro Boleslav. Zástupci stran v pondělí podepsali smlouvu a představili programové priority. V 33členném zastupitelstvu mají 25 mandátů. Primátorem zůstane Jiří Bouška z vítězného uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav. Prvním náměstkem se stane Daniel Marek (STAN). Dalšími náměstky budou Petr Servus (ANO a Volba pro Mladou Boleslav), Michal Koliáš (ODS) a Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).
ANO a Volba pro Mladou Boleslav bude mít pět radních, STAN tři, ODS dva a Hlas pro Boleslav jednoho. Ustavující zasedání zastupitelstva je plánováno na 2. listopadu.
„Pokud bych měl mluvit o prioritách nad rámec běžného provozu a rozpracovaných a připravovaných investic a projektů, budeme se snažit vypíchnout šest oblastí,“ řekl Bouška.
K prioritám na období 2026 až 2030 bude podle Boušky patřit například záchrana a rekonstrukce domu kultury nebo vyšší efektivita a transparentnost města. Koaliční partneři se shodli na snížení počtu členů nejužšího vedení města ze šesti na pět a snížení počtu komisí minimálně o dvacet procent a chystají sloučení některých městských společností.
Město chce podle Boušky také více investovat do veřejného prostoru a sportu. Pokračovat má v prověřování možností rekonstrukce zimního stadionu, případně výstavby nového. Další investice mají směřovat do sídlišť, parků a náměstí. Koalice chce rovněž převést péči o veřejné osvětlení pod některou ze stávajících městských společností.
Povolební vyjednávání bylo podle Marka, lídra druhého nejsilnějšího uskupení, na mladoboleslavské poměry dlouhé. Výsledkem je ale shoda všech čtyř koaličních partnerů. „Velmi silný výsledek pro místní STAN vnímáme jako jasný mandát občanů k tomu, abychom přispěli ke změně fungování radnice, která povede mimo jiné k otevřenější komunikaci směrem k veřejnosti a transparentnosti,“ řekl.
Rozdělení oblastí
Bouška bude mít na starosti řízení magistrátu prostřednictvím náměstků, stavební odbor a rozvoj města, ekonomický odbor, odbor řízení projektů, správu městského majetku a městskou policii. Marek bude jako první náměstek zodpovídat za školství, kulturu a tělovýchovu a nově také dopravu a silniční hospodářství. Servus má mít na starosti životní prostředí, energetiku a obnovitelné zdroje. Koliáš bude odpovídat za sociální oblast a podnikatelskou sféru, Povšík za bezpečnost, veřejný pořádek a spolupráci se společností Škoda Auto a okresní hospodářskou komorou.
Koalice chce pokračovat ve spolupráci se Škodou Auto a dalšími významnými partnery města a zlepšovat podmínky pro podnikatele. Podle Povšíka bylo pro Hlas pro Boleslav při jednání důležité také rozšíření parkovacího systému do Severního města a větší podpora místních sportovních klubů, zejména těch, které se věnují dětem a mládeži.
Komunální volby v Mladé Boleslavi vyhrálo uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav se ziskem deseti mandátů. Druhé skončilo hnutí STAN se sedmi zastupiteli, třetí Šance pro Mladou Boleslav získala šest mandátů. ODS s TOP 09 obsadily pět křesel, Hlas pro Boleslav tři a SPD dvě.
Stejná čtyři uskupení tvořila koalici i v uplynulém volebním období. Na základě dohody z roku 2022 se v čele města na jaře 2024 vystřídali Raduan Nwelati (ODS), který byl primátorem od roku 2006, a Jiří Bouška (ANO a Volba pro Mladou Boleslav).