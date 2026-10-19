Mladou Boleslav dál povede dosavadní koalice v čele s ANO a Volbou pro Mladou Boleslav


19. 10. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

V Mladé Boleslavi bude pokračovat dosavadní koalice ANO a Volby pro Mladou Boleslav, STAN, ODS s TOP 09 a Hlasu pro Boleslav. Zástupci stran v pondělí podepsali smlouvu a představili programové priority. V 33členném zastupitelstvu mají 25 mandátů. Primátorem zůstane Jiří Bouška z vítězného uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav. Prvním náměstkem se stane Daniel Marek (STAN). Dalšími náměstky budou Petr Servus (ANO a Volba pro Mladou Boleslav), Michal Koliáš (ODS) a Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).

ANO a Volba pro Mladou Boleslav bude mít pět radních, STAN tři, ODS dva a Hlas pro Boleslav jednoho. Ustavující zasedání zastupitelstva je plánováno na 2. listopadu.

„Pokud bych měl mluvit o prioritách nad rámec běžného provozu a rozpracovaných a připravovaných investic a projektů, budeme se snažit vypíchnout šest oblastí,“ řekl Bouška.

K prioritám na období 2026 až 2030 bude podle Boušky patřit například záchrana a rekonstrukce domu kultury nebo vyšší efektivita a transparentnost města. Koaliční partneři se shodli na snížení počtu členů nejužšího vedení města ze šesti na pět a snížení počtu komisí minimálně o dvacet procent a chystají sloučení některých městských společností.

Město chce podle Boušky také více investovat do veřejného prostoru a sportu. Pokračovat má v prověřování možností rekonstrukce zimního stadionu, případně výstavby nového. Další investice mají směřovat do sídlišť, parků a náměstí. Koalice chce rovněž převést péči o veřejné osvětlení pod některou ze stávajících městských společností.

Povolební vyjednávání bylo podle Marka, lídra druhého nejsilnějšího uskupení, na mladoboleslavské poměry dlouhé. Výsledkem je ale shoda všech čtyř koaličních partnerů. „Velmi silný výsledek pro místní STAN vnímáme jako jasný mandát občanů k tomu, abychom přispěli ke změně fungování radnice, která povede mimo jiné k otevřenější komunikaci směrem k veřejnosti a transparentnosti,“ řekl.

Rozdělení oblastí

Bouška bude mít na starosti řízení magistrátu prostřednictvím náměstků, stavební odbor a rozvoj města, ekonomický odbor, odbor řízení projektů, správu městského majetku a městskou policii. Marek bude jako první náměstek zodpovídat za školství, kulturu a tělovýchovu a nově také dopravu a silniční hospodářství. Servus má mít na starosti životní prostředí, energetiku a obnovitelné zdroje. Koliáš bude odpovídat za sociální oblast a podnikatelskou sféru, Povšík za bezpečnost, veřejný pořádek a spolupráci se společností Škoda Auto a okresní hospodářskou komorou.

Koalice chce pokračovat ve spolupráci se Škodou Auto a dalšími významnými partnery města a zlepšovat podmínky pro podnikatele. Podle Povšíka bylo pro Hlas pro Boleslav při jednání důležité také rozšíření parkovacího systému do Severního města a větší podpora místních sportovních klubů, zejména těch, které se věnují dětem a mládeži.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Komunální volby v Mladé Boleslavi vyhrálo uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav se ziskem deseti mandátů. Druhé skončilo hnutí STAN se sedmi zastupiteli, třetí Šance pro Mladou Boleslav získala šest mandátů. ODS s TOP 09 obsadily pět křesel, Hlas pro Boleslav tři a SPD dvě.

Stejná čtyři uskupení tvořila koalici i v uplynulém volebním období. Na základě dohody z roku 2022 se v čele města na jaře 2024 vystřídali Raduan Nwelati (ODS), který byl primátorem od roku 2006, a Jiří Bouška (ANO a Volba pro Mladou Boleslav).

Výběr redakce

Rakovina mozku nemusí začínat bolestí hlavy, upozorňuje lékařka

Rakovina mozku nemusí začínat bolestí hlavy, upozorňuje lékařka

před 1 hhodinou
Česko nepodpořilo omezení víz pro Rusy do EU, má vlastní pravidla, píší Seznam Zprávy

Česko nepodpořilo omezení víz pro Rusy do EU, má vlastní pravidla, píší Seznam Zprávy

před 1 hhodinou
Lecornu chce po násilnostech v některých městech zákaz vycházení

Lecornu chce po násilnostech v některých městech zákaz vycházení

07:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

03:50Aktualizovánopřed 5 hhodinami
ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

10:10Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Nástup bakterií odolných proti antibiotikům je pomalá pandemie, říká přední expert

Nástup bakterií odolných proti antibiotikům je pomalá pandemie, říká přední expert

před 8 hhodinami
Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

před 11 hhodinami
Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Mladou Boleslav dál povede dosavadní koalice v čele s ANO a Volbou pro Mladou Boleslav

V Mladé Boleslavi bude pokračovat dosavadní koalice ANO a Volby pro Mladou Boleslav, STAN, ODS s TOP 09 a Hlasu pro Boleslav. Zástupci stran v pondělí podepsali smlouvu a představili programové priority. V 33členném zastupitelstvu mají 25 mandátů. Primátorem zůstane Jiří Bouška z vítězného uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav. Prvním náměstkem se stane Daniel Marek (STAN). Dalšími náměstky budou Petr Servus (ANO a Volba pro Mladou Boleslav), Michal Koliáš (ODS) a Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).
16:58Aktualizovánopřed 15 mminutami

Pardubické Postřižiny mají blíž k Hrabalovi než k Menzelovi

Dlouhé vlasy nezkrotné Maryšky, její rozvážný manžel, který se chce stát ředitelem pivovaru, a hlučný strýc Pepin. Do maloměstského života na začátku minulého století vrátily diváky Postřižiny podle románu Bohumila Hrabala. V premiéře hru uvedlo Východočeské divadlo v Pardubicích.
před 1 hhodinou

Pětikoalice v Olomouci podepsala koaliční smlouvu, primátorem bude Zelenka

Hnutí STAN podepsalo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce pětadvacet mandátů. Vítězné ANO jde spolu s ODS a SPD do opozice. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO spolu s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.
10:31Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Dopravu v Brně ztíženou uzavřením tunelů zlepšila nová opatření

Dopravní situaci v Brně, kterou zkomplikovala uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky, mírně zlepšila úprava dopravního značení – vyhrazení pruhu pro MHD nebo zrušení podélného parkovacího stání. Policisté opatření projednali s Ředitelstvím silnic a dálnic i dopravním podnikem. V pondělní ranní špičce se na objízdné trase přes Pisáreckou ulici dlouhé kolony už netvořily.
před 4 hhodinami

Neúspěšný kandidát do Senátu podá návrh na neplatnost hlasování, neprošel o jeden hlas

Neúspěšný kandidát do Senátu na Žďársku Radek Černý (ODS) podá k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost hlasování. Do druhého kola voleb, které se konalo 16. a 17. října, neprošel o jediný hlas. Volby v obvodu Žďár vyhrál Josef Klement (KDU-ČSL), který mandát obhajoval. Do druhého kola voleb ho dostalo 11 373 hlasů, třetí Černý měl 11 372 hlasů.
před 4 hhodinami

Kladno povede koalice Volby pro Kladno, ANO a ODS, primátorem má být nadále Volf

Kladno povede koalice vítězné Volby pro Kladno (VPK), ANO a ODS, primátorem má být nadále Milan Volf (VPK). Dosavadní koalice se tím rozšíří o ODS. Budou mít 21 mandátů v zastupitelstvu se 33 křesly. Volební výsledky chce dát prověřit soudem uskupení Kladeňáci kvůli výrazné odchylce minimálně v jednom z okrsků. I když není vyloučeno, že by jim po přepočítání přibyl jeden mandát a mohli by se stát vítězi voleb, nová koalice by si nadále udržela v zastupitelstvu většinu.
11:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy mají pohodlnou většinu. Koalice se dohodla, že sníží počet radních z dosavadních jedenácti na devět, ze třinácti na jedenáct klesne také počet poradních komisí. Zveřejněno zatím bylo pouze jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO, jeho prvního náměstka Aleše Tolara ze STAN a náměstka Tomáše Morávka z Pro Plzeň.
10:10Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Plzeňští lékaři využívají unikátní metodu k přesnější diagnostice rakoviny slinivky

Fakultní nemocnice Plzeň oznámila světové prvenství v onkologické diagnostice. Začala kombinovat radiofarmakum 68Ga-Trivehexin s vyšetřením PET/MRI, které spojuje pozitronovou emisní tomografii a magnetickou rezonanci. Nový postup umožňuje přesněji zobrazit nádor a odlišit ho od okolní zánětlivé tkáně.
před 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

před 6 mminutami
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

před 58 mminutami
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026