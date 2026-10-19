Kladno povede koalice Volby pro Kladno, ANO a ODS, primátorem má být nadále Volf

Kladno povede koalice vítězné Volby pro Kladno (VPK), ANO a ODS, primátorem má být nadále Milan Volf (VPK). Dosavadní koalice se tím rozšíří o ODS. Budou mít 21 mandátů v zastupitelstvu se 33 křesly. Volební výsledky chce dát prověřit soudem uskupení Kladeňáci kvůli výrazné odchylce minimálně v jednom z okrsků. I když není vyloučeno, že by jim po přepočítání přibyl jeden mandát a mohli by se stát vítězi voleb, nová koalice by si nadále udržela v zastupitelstvu většinu.
Volba pro Kladno bude mít v radě pět členů, ODS a ANO po třech členech. Náměstkem za VPK bude Přemysl Mužík, za ODS lídr Leoš Stránský a za ANO František Bureš, uvedl Volf.
Volba pro Kladno zvítězila ve volbách s jedenácti mandáty, Kladeňáci mají deset mandátů. Po pěti mandátech získaly ANO a ODS. Dva mandáty má Unie pro Sport a zdraví.