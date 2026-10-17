Senátorem v obvodu Louny je opět Trešl (STAN)

V senátních volbách na Lounsku ve druhém kole zvítězil dosavadní senátor Ivo Trešl (STAN), dostal 66,21 procenta hlasů. Druhý Jaroslav Mikoláš (ANO) získal 33,78 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 19,45 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 41,45 procenta.
„Děkuji všem, kteří přišli a kteří mi dali svůj hlas. Mám z toho velkou radost, zavazuje mě to a chci pokračovat v práci v Senátu tak, jak jsem ji započal v minulých šesti letech. Chtěl bych se věnovat hlavně zdravotnické tematice, ale samozřejmě i další témata mě budou zajímat,“ komentoval Trešl.
Voličům poděkoval i poražený Mikolášek. „Začínal jsem od nuly, nebyl jsem tu známá osobnost a dostal jsem se do druhého kola, což pro mě byl obrovský úspěch,“ uvedl. Z výsledku ve druhém kole byl zklamaný. Míní, že na to měla vliv negativní kampaň vůči jeho osobě. „To, co tady proti mně předvedli, že se dělaly demonstrace, že jsem ohrožením demokracie, já Jaroslav Mikoláš, který má program české potraviny, vodu sem do regionů a peníze do regionů, tak to si myslím, že bylo už trošku přes čáru,“ dodal.
První kolo
První kolo vyhrál Trešl, získal 43,5 procenta hlasů. Druhý Mikoláš měl 25,55 procenta. Na třetím místě skončil Vladislav Hrbáček (SPD) s 10,92 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí byl Leo Steiner (za JsmePRO!) s 10,1 procenta hlasů. Pátou příčku obsadila Ivana Hluštíková (Zelení), volilo ji 6,46 procenta lidí. Šestý byl Jiří Kobza (za STAČILO!) se 3,43 procenta.
Voleb se v prvním kole zúčastnilo 41,45 procenta voličů.
V roce 2020 Trešl ve druhém kole získal 58,39 procenta hlasů. Druhý skončil Vladimír Drápal (za ODS). Voleb se zúčastnilo deset kandidátů.