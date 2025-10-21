Odvolaný člen dozorčí komise má nárok na náhradu škody od ČT, potvrdil soud


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Odvolaný člen dozorčí komise rady České televize Jiří Stránský má nárok na náhradu škody zhruba 600 tisíc korun. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání České televize (ČT), která podle pravomocného rozsudku nese za nezákonné odvolání odpovědnost. Rada je totiž orgánem ČT, a nikoliv orgánem státu, stojí v rozsudku, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

Pro odvolání dozorčí komise kvůli výhradám k její práci hlasovalo v roce 2020 deset televizních radních, čtyři z nich působí v radě i v současnosti. Nejvyšší správní soud v roce 2022 rozhodnutí rady zrušil jako nezákonné a civilní soudy pak některým odvolaným členům komise přiznaly náhradu ušlého zisku.

Televize v dovolání argumentovala tím, že rada je orgánem státu a její rozhodnutí bylo výkonem státní správy, za škodu by tak měl odpovídat stát. NS ale potvrdil, že rada je orgánem televize. „Slouží k uplatňování práva veřejnosti na kontrolu a je součástí vnitřní organizace ČT, přestože její členy volí a odvolává Parlament,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Rada ČT neměla oprávnění odvolat členy své dozorčí komise, rozhodl soud
Česká televize

Odvolání člena dozorčí komise nebylo podle NS výkonem státní správy, ale spadalo do kategorie takzvané ostatní veřejné správy, kterou ČT vykonává sama jako nezávislá veřejnoprávní instituce. Odpovědnost za škodu způsobenou takovým rozhodnutím proto nenese stát, ale přímo ČT podle občanského zákoníku, uvedla Tomíčková.

Televize začala za předchozího generálního ředitele Jana Součka po radních až čtyřmilionovou škodu vymáhat prostřednictvím předžalobní výzvy. S dalšími kroky se podle zářijového vyjádření předsedy televizní rady Karla Nováka čekalo právě na rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovoláních v jednotlivých sporech.

Jednáním televizních radních Romana Bradáče, Pavla Matochy, Jiřího Šlégra a Luboše Xavera Veselého, kteří hlasovali pro odvolání dozorčí komise a v radě působí i v současnosti, se několikrát zabýval sněmovní mediální výbor, a to na základě několika stížností. Zaslaly je občanské iniciativy a senátní komise pro sdělovací prostředky. Mediální výbor ale k závěru i vzhledem k blížícím se sněmovním volbám nedospěl.

Novým generálním ředitelem České televize rada zvolila Hynka Chudárka
Hynek Chudárek

Výběr redakce

Atentátník na Fica dostal 21 let

Atentátník na Fica dostal 21 let

03:48Aktualizovánopřed 3 mminutami
ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

08:47Aktualizovánopřed 11 mminutami
Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

před 47 mminutami
Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

před 1 hhodinou
První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

07:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Past pokroku: Chřipka se nesla světem na křídlech modernity

Past pokroku: Chřipka se nesla světem na křídlech modernity

před 2 hhodinami
Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

04:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

Odvolaný člen dozorčí komise má nárok na náhradu škody od ČT, potvrdil soud

Odvolaný člen dozorčí komise rady České televize Jiří Stránský má nárok na náhradu škody zhruba 600 tisíc korun. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání České televize (ČT), která podle pravomocného rozsudku nese za nezákonné odvolání odpovědnost. Rada je totiž orgánem ČT, a nikoliv orgánem státu, stojí v rozsudku, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
před 42 mminutami

O čem plánujeme informovat v úterý 21. října

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 2 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 20. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 20. října 2025.
před 15 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 19. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 19. října 2025.
19. 10. 2025Aktualizováno19. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 18. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. října 2025.
18. 10. 2025Aktualizováno18. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 17. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 17. října 2025.
17. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 16. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 16. října 2025.
16. 10. 2025

Pentagon odebral akreditace desítkám médií. Odmítla nová pravidla

Pentagon zrušil akreditace a odebral průkazy novinářům z téměř všech významných amerických médií, která v minulých dnech odmítla přistoupit na nová pravidla amerického ministerstva obrany pro tisk. Pravidla jim podle nich brání vykonávat práci nezávisle. Žurnalisté specializující se na pokrývání ministerstva obrany a armády tak rovněž museli vyklidit své kanceláře uvnitř Pentagonu. Nová pravila by mohla omezit práva novinářů zjišťovat či zveřejňovat informace, jejichž publikování ministerstvo oficiálně neschválilo, uvádí agentury.
16. 10. 2025
Načítání...