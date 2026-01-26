Pavel navrhl na ombudsmana Šimáčkovou Laurenčíkovou a Dohnala


Prezident Petr Pavel navrhl na veřejného ochránce práv bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a advokáta Vítězslava Dohnala. Na webu to v pondělí oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.

„Podle přesvědčení prezidenta republiky se jedná o osobnosti, jejichž morální vlastnosti a rozsáhlé znalosti a profesní zkušenosti v oblasti ochrany základních lidských práv a svobod zaručují řádný výkon funkce veřejného ochránce práv,“ uvedl Hrad.

Šimáčková Laurenčíková byla zmocněnkyní od roku 2022 do loňska. Předtím byla předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Dlouhodobě se věnuje začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti a sociálně právní ochraně dětí.

Táborský advokát Dohnal před několika lety uspěl v soutěži Právník roku v oblasti pro bono, tedy bezplatně poskytované právní pomoci. Podle webu advokátní kanceláře Dohnal & Bernard je advokátem od roku 2008 a věnuje se právním otázkám územního rozvoje, správnímu právu a občanskoprávním sporům.

Kancelář ombudsmana odhalila tělesné trestání dětí v několika ústavech
Ilustrační foto

Senát navrhl Jirsu a Kostolanskou

Senát minulý týden na pozici ombudsmana navrhl bývalého ústavního soudce Jaromíra Jirsu a právničku Evu Kostolanskou, která působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru justice, migrace a financí. Šimáčková Laurenčíková v tajné volbě v horní parlamentní komoře neuspěla.

Budoucího ombudsmana, který nahradí Stanislava Křečka, bude na šest let vybírat sněmovna z kandidátů, které jí kromě Senátu a prezidenta navrhla také Česká konference rektorů. Ta doporučila poslancům současného zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma a Kostolanskou.

Poslanci by o obsazení funkce veřejného ochránce práv měli rozhodovat zřejmě v únoru. Křeček nastoupil do funkce 19. února 2020.

Senátními kandidáty na ombudsmana jsou Jirsa a Kostolanská
Schůze Senátu, 21. ledna 2026

