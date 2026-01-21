Senát bude volit adepty na ombudsmana a řešit zahraniční a bezpečnostní politiku

Především volbou kandidátů na funkci veřejného ochránce práv se ve středu bude zabývat Senát. Ze šesti nominovaných, mezi něž patří zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm nebo bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, mají sněmovně navrhnout dva adepty. České konference rektorů už navrhla Schorma a právničku z úřadu ombudsmana Evu Kostolanskou.
Senát má rovněž schválit uspořádání veřejného slyšení k bezpečnosti Evropy a obranyschopnosti Česka. Slyšení se má konat symbolicky v den čtvrtého výročí ruského vpádu na Ukrajinu. Pozváni by na něj měli být prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš (ANO).
Senátoři by měli schvalovat také stanovisko k dalšímu působení Česka v takzvané koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu. Podle senátního výboru by horní parlamentní komora měla konstatovat, že Rusko je kvůli agresi nejvýznamnější hrozbou pro českou a evropskou bezpečnost. Vláda by proto podle návrhu měla pokračovat v krocích ke zvýšení bezpečnosti občanů a obranyschopnosti Česka vůči ruské hrozbě a k posilování obranných schopností Ukrajiny.
Horní parlamentní komora by podle mediální komise měla zaujmout také postoj k záměru ANO, SPD a Motoristů zrušit rozhlasové a televizní poplatky. Kritici se obávají toho, že financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu by ohrozilo jejich nezávislost.
Senátoři budou mít na stole také novelu o komunálních volbách, která má zejména omezit nadměrné opakování obecních voleb v malých obcích. Novela na rozdíl od předlohy, kterou vláda odmítla, nesnižuje snížit hranici pro přednostní získání mandátu v obecních volbách z deseti na pět procent tak, jak to platí u krajských a sněmovních voleb.