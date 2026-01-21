Senát se postavil proti rušení televizních a rozhlasových poplatků

Senát se ve středu postavil proti rušení rozhlasových a televizních poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. V přijatém usnesení vyzval vládu, aby upustila od „destrukce“ systému poplatků, který podle něj spolehlivě funguje už víc než třicet let. Senátoři míní, že zrušení systému poplatků a převod na financování ze státního rozpočtu vystavuje média veřejné služby nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůle. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že se zrušením poplatků počítá vládní program a že změnu očekává od roku 2027.
Pro návrh hlasovalo 33 z 55 přítomných senátorů. Zapotřebí bylo nejméně 28 hlasů. V Senátu mají většinu strany, které jsou nyní ve sněmovně v opozici. Motoristé ani SPD, kteří jsou ve vládě, v Senátu zastoupení nemají.
