Patriarchát versus Barbie? Nominace na Oscara řeší „Ken“, Hillary Clintonová i Whoopi Goldbergová

Jejich letní přetahovaná v kinech, která „Barbenheimer“ nasazovala často i do společných projekcí, zafungovala jako dobrý marketingový tahák a celosvětově publikum v biografech, potýkajících se s úbytkem návštěvnického zájmu, přiměla utratit přes dvě miliardy dolarů. Kamarádská rivalita tedy oběma filmům pomohla, a pokud záměrem oscarových nominací bylo ještě zvýšit napětí, pak to vyšlo, ale nejspíš ne podle představ.

Víc než Kenough

Na opomenutí režisérky filmového hitu a své herecké kolegyně reagoval Gosling jednoznačně. „Není Kena bez Barbie a není filmu Barbie bez Grety Gerwigové a Margot Robbieové, dvou lidí, kteří jsou nejvíce zodpovědní za tento celosvětově úspěšný film, jenž se zapsal do dějin,“ prohlásil. „Bez jejich talentu, odvahy a geniality by nikdo z filmu nemohl získat uznání. Říct, že jsem zklamaný, že nejsou nominovány ve svých kategoriích, by bylo slabé slovo,“ dodal.

Vyjádřil se rovněž komik a moderátor letošního oscarového ceremoniálu Jimmy Kimmel. Ve své talk show zavtipkoval, že nominování Goslinga za Kena a naopak vynechání Robbieové a Gerwigové je „tak trochu zápletkou filmu Barbie“, kde hlavní hrdinka z feministické utopie naráží na reálný, méně růžový svět, kde spíš vládnou Kenové.

V podobném duchu reagovala na sociálních sítích i třeba aktivistka Shannon Wattsová. „Greta Gerwigová natočila kritikou uznávaný, kulturně hluboký, feministický film o Barbie a patriarchátu, který vydělal miliardu dolarů v pokladnách kin,“ připomněla. „Nominaci na Oscara získal... Ken.“

Šílenství na internetu pak vyvolalo, když se do debaty zapojila bývalá první dáma a později neúspěšná kandidátka na americkou prezidentku Hillary Clintonová. Na platformě X napsala: „Greto a Margot, přestože může mrzet, když vyhrajete v návštěvnosti, ale neodnesete si domů zlato, miliony vašich fanoušků vás milují. Obě jste mnohem víc než Kenough.“ Tímto výrazem odkázala na konstatování (I am Kenough), které nosí ve filmu na mikině Ken a které vzniklo spojením jeho jména a slova „enough“, tedy „dost“. A na závěr připojila #HillaryBarbie.

Každý nevyhrává, připomíná Goldbergová

Slyšet jsou i ti, kdo považují reakce na oscarové nominace za bouři ve sklenici vody. Třeba herečka Whoopi Goldbergová – držitelka Oscara za romantického Ducha, moderátorka několika ročníků a někdejší členka správní rady Akademie filmového umění a věd, jež Oscary uděluje. Podotkla, že hlasování není záležitostí „žádné elity“, ale všech členů. Konkrétně o výsledcích v kategorii režie jich rozhoduje na pět set.

Že Gerwigová a Robbieová nedostaly šanci na cenu, nepovažuje za záměrné opomenutí. Vysvětlení je podle ní mnohem méně konspirativní. „Nedostanete všechno, co chcete dostat,“ podotkla. „Není to žádné ignorování. Ne každý dostane cenu a filmy jsou subjektivní. Filmy, které máte rádi, nemusí mít rádi lidé, kteří hlasují,“ uvedla.