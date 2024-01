Barbie a Oppenheimer nesoupeří jen spolu. Nominacím na Oscara chybí jasný favorit

Oba snímky patří k titulům s vyšším počtem nominací – drama Oppenheimer o vývoji atomové bomby dokonce se třinácti nominacemi vede –, od konkurence se ale do vedení „neutrhly“. Velké šance mají také Chudáčci, tedy feministická fantasy zasazená do steampunkového světa mutantů a šovinistů.

Přehlédnutá Barbie i DiCaprio

Překvapující může být, že největší kasovní trhák loňského roku Barbie získal sice osm nominací, ale žádná z nich není pro režisérku Gretu Gerwigovou (nominovaná je ale za scénář) ani pro Margot Robbieovou, tedy hereckou představitelku ikonické panenky, která se ve filmu střetne s reálným světem.

Zato tvůrci filmu Barbie sami sobě konkurují v kategorii nejlepší píseň: tou může být I’m Just Ken (od Marka Ronsona a Andrewa Wyatta), stejně jako What Was I Made For? (od Billie Eilish a jejího bratra Finnease O’Connella).

Přehlédnutým by se mohl podle deníku Variety cítit i Leonardo DiCaprio, jehož role zločince ve filmu Zabijáci květinového měsíce mu vynesla nadšené kritiky, nominaci na Oscara ovšem ne. DiCaprio patří ke smolařům, kteří na sošku Oscara navzdory opakovaným nominacím dlouho čekali, trofej obdržel nakonec v roce 2016 za drama o přežití Revenant Zmrtvýchvstání.