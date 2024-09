Ukrajina nám připomněla Sudety, říkají čeští vítězové studentského Oscara

Příběh, k němuž scénář napsal Petr Pelech, je zasazen do silvestra roku 1944, kdy sněhová vánice svede dohromady dva muže, které spojuje pouze jejich sudetský původ. V chatě odstřižené od vnějšího světa uvíznou židovský vdovec Petr a důstojník SS Konrad.

„Potkají se u jednoho stolu a v podstatě musí vést dialog. Náš film je o tom, co si takoví dva lidé vlastně můžou říct“ doplnil Sýkora. Postupně se odkrývá tragická minulost obou mužů a je jasné, že tato noc pro ně bude osudová.

Historie se opakuje, ukazuje film

Nápad na historické téma se prolnul s nástupem ruské otevřené agrese vůči Ukrajině v únoru roku 2022.

„V tu chvíli jsme všichni cítili obrovský strach, šok, nevěděli jsme, co bude, bylo to pro nás něco nepředstavitelného. Chtěl jsem udělat něco o tomto tématu a zjistil jsem, že ten konflikt je podobný jako sudetská otázka. Řekl jsem si, že možná bude zajímavější podívat se spíše do vlastní historie a na Ukrajinu lehce odkazovat. Historie je stejná, vidíme, že se opakuje, a tom tak trochu je i náš film,“ prozradil Sýkora.

Idea navíc pasovala i do omezených realizačních možností tvůrců: jedna lokace a málo postav. Výsledkem je konverzační drama dvou mužů v jedné chatě. Role filmaři nabídli Jiřímu Štěpničkovi a Pavlu Baťkovi – a oba herci je přijali. Ve vedlejší roli se ještě objeví Martin Hlubocký.

Nápad je i na celovečerní film

Stejný tvůrčí tým, který stojí za Krajanem, má už nápady na další počiny. Včetně možného celovečerního filmu. „Je trochu podobný Krajanovi, jelikož bychom si chtěli zopakovat konverzační drama, ale už thrillerovitějšího ražení a ze současnosti. Vychází to ze sociálních sítí a fenoménu internetu, který hodně hýbe společností a mladou generací,“ prozradil Horák.

Zatím v přípravách zůstává i seriál, který by se měl odehrávat na Plzeňsku, odkud pochází Sýkora. „Je to krimi drama ze sportovního a středoškolského prostředí,“ upřesnil.