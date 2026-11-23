Loni vzrostl v tuzemsku počet obcí ohrožených sociálním vyloučením z 578 na 658, tedy o zhruba čtrnáct procent. Zvýšenému riziku sociálního vyloučení, tedy stavu, kdy se konkrétní lidé či skupiny ocitají na okraji společnosti a nemohou se plně zapojit do běžného života, čelila každá desátá obec v zemi. Vyplývá to z Indexu sociálního vyloučení ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Ten sleduje údaje o exekucích, příspěvcích na bydlení a na živobytí, uchazečích o zaměstnání evidovaných déle než šest měsíců a o předčasných odchodech ze základního vzdělávání.
Vysoké zatížení sociálním vyloučením vykazovaly zejména Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, tedy regiony dříve výrazně závislé na těžbě uhlí. Problémy pak byly výrazněji znát i v Praze. Ohrožené obce se ale podle indexu nacházejí ve všech regionech a zahrnují velká města i malé venkovské obce.
Sociální vyloučení se dle MMR týkalo také vnitřních periferií, tedy území uvnitř regionu, která zaostávají v ekonomickém rozvoji. Tam se mohly souběžně projevovat problémy s pracovním uplatněním, bydlením a dostupností vhodné podpory.
Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce déle než šest měsíců vzrostl v prosinci roku 2025 meziročně ze 144 tisíc na více než 189 tisíc lidí, tedy přibližně o 31 procent. Růst podle MMR navazuje na vývoj předchozích let a dokazuje rostoucí obtíže části obyvatel při hledání stabilního pracovního uplatnění. Nejvyšší míra dlouhodobé nezaměstnanosti byla zaznamenána v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Problém s hledáním práce měli ale i lidé v příhraničních oblastech a ve vnitřních periferiích.
Příspěvky na bydlení
V jednom měsíci loňského roku bylo průměrně vyplaceno přibližně 298 tisíc příspěvků na bydlení. To bylo o 26 tisíc více než o rok dříve. Vysoké náklady na bydlení zatěžovaly nejchudší domácnosti, ale také širší skupiny lidí s nízkými a středními příjmy. Problém se dle indexu projevoval rovněž ve větších městech a ekonomicky silnějších centrech. Vývoj počtu vyplácených dávek ovlivňovaly také podmínky podpory a míra jejího využívání.
Počet evidovaných osob v exekuci pak meziročně klesl přibližně o sedmnáct tisíc na 585 tisíc. Tento pokles však podle MMR částečně souvisí se zastavováním starších a bezvýsledných exekucí a sám o sobě nevypovídá o stejně rozsáhlém zlepšení finanční situace domácností. Počet příspěvků na živobytí i podíl předčasných odchodů ze základního vzdělávání se změnily podle indexu nepatrně.
„Každá desátá obec v Česku dnes čelí zvýšenému riziku sociálního vyloučení. To je varovný signál, který nemůžeme přehlížet. Za těmito čísly jsou lidé a rodiny, které se potýkají s rostoucími náklady na bydlení nebo obtížně hledají práci. Pokud se situace dlouhodobě zhoršuje, nemůžeme jen přihlížet a pokračovat ve stejném nastavení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
Ministryně se domnívá, že řešení sociálního vyloučení nemůže fungovat odděleně od bytové politiky. Na MMR se tak v poslední době obě oblasti více propojují. Vedení MMR rozhodlo o zrušení všech vedoucích míst v Agentuře pro sociální začleňování. Ta se od 1. dubna sloučila s odborem bydlení. Mrázová následně uvedla, že většina peněz vynaložených na agenturu „nesloužila potřebným lidem, ale na vlastní provoz“. Odbory agentury pak kvůli sloučení stávkovaly.