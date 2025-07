Nový Potter dostal čarodějnickou uniformu

Režie se ujal Mark Mylod, který má zkušenosti z oceňovaných seriálových počinů Boj o moc či The Last of Us, a showrunnerkou je Francesca Gardinerová, která se naposledy scenáristicky podílela na Jeho temné esenci. Producenti nově oznámili, že do tvůrčího týmu přibrali kameramana Adriana Goldmana ze série o britské královské rodině Koruna, píše BBC.

Věrnější adaptace

První sérii uvede HBO v roce 2027. Převyprávění knih o Harrym Potterovi do seriálu by mělo celkově trvat deset let. Natáčí se ve studiích v hrabství Hertfordshire, kde vznikalo i osm filmů o Harrym Potterovi.

Filmová sága skončila v roce 2011. Představitel titulního hrdiny Daniel Radcliffe je nyní už pětatřicátník. Dobrodružství mladého kouzelníka a jeho přátel i nepřátel zůstává nicméně stále populární jak ve filmové verzi, tak v původních knihách od J. K. Rowlingové. Spisovatelka producentsky dohlíží i na nové zpracování svých bestsellerů. Seriál podle tvůrců vylíčí příběhy z bradavické školy věrněji, než to umožnila omezená stopáž filmu.