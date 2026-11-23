Demokraté po listopadových volbách nově ovládli guvernérské úřady i obě komory zákonodárných sborů v šesti státech. Získali tím možnost změnit princip volby prezidenta tak, aby odpovídal výsledku celonárodního hlasování a omezil rozhodující roli sboru volitelů. Nemuseli by ani přijmout ústavní dodatek. Plán ale čekají politické i právní překážky.
Snaha o změnu zesílila po prezidentských volbách v letech 2000 a 2016. Al Gore i Hillary Clintonová získali celonárodně větší počet hlasů než jejich soupeři, přesto volby prohráli. Prezidenta formálně vybírají volitelé, jejichž hlasy sečte americký Kongres.
Dohoda počítá s tím, že státy, které se k ní připojí, přidělí své volitele kandidátovi, jenž získá nejvíce hlasů v celé zemi, nikoliv pouze v daném státě. Účinnosti nabude dohoda v okamžiku, kdy její členské státy budou dohromady disponovat nejméně 270 z 538 volitelů.
Dohodu doposud přijalo už osmnáct států a Washington, D.C., což dohromady představuje 222 volitelů. Zatím proto není účinná. Demokraté ale po listopadových volbách ovládli guvernérský úřad i obě komory zákonodárného sboru v šesti státech. Minnesota už členem dohody od roku 2023 je, pět dalších nikoli.
Jde o Arizonu, Michigan, Nevadu, Pensylvánii a Wisconsin. Tyto státy mají dohromady dalších 61 volitelů. Pokud by se připojily všechny, dohoda by zahrnovala 283 volitelů, a splnila by tak formální požadavek ke svému spuštění. K dosažení hranice by stačily i čtyři státy, musely by mezi nimi ale být Pensylvánie a Michigan.
Změna má podporu i mezi veřejností. Podle průzkumu společnosti Pew Research Center většina Američanů dlouhodobě upřednostňuje systém, v němž by o prezidentovi rozhodoval celkový počet hlasů. Data z roku 2024 ukazují, že od sboru volitelů by si přálo upustit 63 procent dotázaných, zatímco 35 procent jej nadále podporuje.
Sbor volitelů
Nešlo by ale o formální zrušení sboru volitelů, ten by i nadále existoval. Změnil by se způsob, podle něhož členské státy určují, komu své volitele přidělí. Ústava jim v tom totiž ponechává značný prostor.
Většina států v současnosti používá systém „vítěz bere vše“ – kandidát s nejvyšším počtem hlasů v daném státě získá všechny jeho volitele. Výjimkou jsou Maine a Nebraska, které přidělují část volitelů podle výsledků v jednotlivých kongresových obvodech.
„Když se mluví o obcházení, tak to vyzní, že to je něco pokoutného. Tohle není nutně pokoutné. Tohle je prostě využití těch stávajících pravidel,“ řekl pro ČT24 amerikanista Jiří Pondělíček.
Podle něj ústava od počátku počítala s tím, že každý stát může rozhodnout, jak bude své volitele jmenovat. Dohoda by tak nebyla změnou ústavy, ale využitím pravomoci, kterou státy už disponují. Sporné však zůstává to, zda by mezistátní dohoda nepotřebovala souhlas Kongresu.
Swing states a nejednotní demokraté
Politicky ale cesta k dohodě nemusí být jednoduchá. Právě státy, které by demokratům pomohly překročit hranici 270 volitelů, patří zčásti mezi takzvané swing states. V prezidentských volbách v nich bývá souboj těsný a obě politické strany tam investují značné prostředky, aby je získaly na svou stranu.
Vstupem do dohody by se tyto rozhodující státy vzdaly části svého vlivu. Pondělíček upozorňuje, že to může být nepopulární mezi obyvateli i místními stranickými organizacemi. Klíčové státy v současnosti získávají pozornost kandidátů i peníze na reklamu a kampaně, dodává amerikanista. Není proto jisté, zda budou demokraté ochotni takovou výhodu opustit, přestože mají nyní možnost dohodu prosadit.
Že stranická shoda sama o sobě nestačí, ukázala například Nevada. Tam v roce 2019 obě komory demokraty ovládaného zákonodárného sboru schválily vstup do dohody, tehdejší demokratický guvernér Steve Sisolak jej nicméně vetoval. Obával se, že stát přijde právě o vliv v prezidentských volbách. Nevadští demokraté prosazovali připojení také v roce 2023, tehdy ale návrh naopak zablokoval republikánský guvernér.
Ani mezi novými demokratickými vedeními není podpora jednotná. Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro se vyslovil pro celonárodní hlasování, představitelé Arizony, Nevady a Michiganu se k připojení jednoznačně nepřihlásili. Například demokratická poslankyně michiganské Sněmovny reprezentantů Carrie Rheingansová pro The New York Times (NYT) uvedla, že „nastal ten správný čas“.
Každý z nových států by musel přijmout vlastní zákon, upozorňuje NYT. Ten musí projít oběma komorami zákonodárného sboru a získat podpis guvernéra. Případné veto lze překonat potřebnou většinou zákonodárců. Samotné volební vítězství tedy vstup do dohody nezaručuje.
Stanovisko Nejvyššího soudu
Ještě větší nejistotu představují soudy. Odpůrci tvrdí, že koordinovaný postup států zasahuje do ústavního uspořádání a mohl by vyžadovat souhlas Kongresu. Námitky se týkají také rozdílných volebních pravidel a otázky, zda mohou výsledky hlasování v jiných státech rozhodovat o přidělení volitelů.
Právníci se neshodují, zda by dohoda ústavu skutečně porušila. Někteří upozorňují na klauzuli o mezistátních dohodách, jiní na pravomoc států vybírat volitele. Rozdílná pravidla a hlasovací lístky mohou vyvolat spor o rovné zacházení. Další námitka se týká požadavků některých států na bydliště voličů.
Pondělíček očekává, že pokud dohoda dosáhne potřebné hranice a začne platit, republikáni se ji pokusí napadnout. Dosavadní rozhodnutí Nejvyššího soudu podle něj podporují možnost států rozhodovat o způsobu výběru volitelů. Nelze ale vyloučit, že soud zvolí jiný výklad. Spor by mohl dospět až k Nejvyššímu soudu USA.
Členství navíc nemusí být trvalé. Dohoda umožňuje státu vystoupit, pokud to prosadí jeho politické vedení. Odchod oznámený v posledních šesti měsících prezidentského mandátu by ale nabyl účinnosti až poté, co nový prezident nebo viceprezident nastoupí do funkce.
Demografie a proměna prezidentské kampaně
Další nejistotu představuje demografie. Po sčítání lidu v roce 2030 se znovu přerozdělí počet volitelů mezi státy. Podle analýzy NYT by současní členové dohody a všech pět nových států mohli mít v roce 2032 dohromady už jen 275 volitelů místo nynějších 283.
Pokud by dohoda vstoupila v platnost už v roce 2028 jen se čtyřmi novými státy, změna počtu volitelů by ji podle NYT mohla v dalším volebním cyklu dostat pod potřebnou hranici. Pro její udržení by tak bylo důležité nejen přijetí, ale i to, kolik volitelů budou členské státy zastupovat po dalším sčítání.
Změna by neovlivnila jen sčítání hlasů, ale také prezidentské kampaně, upozorňuje magazín Time. Kandidáti by se už nemohli soustředit primárně na několik nerozhodnutých států, ale museli by usilovat o hlasy napříč celými Spojenými státy.
„Změnil by se způsob, jakým by se volební kampaň dělala, musela by být rozptýlenější,“ míní Pondělíček. Větší význam by podle něj získaly lidnaté státy, například Kalifornie, Texas, Florida nebo New York, které v současném systému nebývají všechny středem prezidentských kampaní.
Stejně tak by republikáni a demokraté měli větší motivaci oslovovat voliče ve státech, kde teď nemají velkou šanci vyhrát. V celostátním součtu by záleželo i na tom, zda republikánský kandidát v Kalifornii prohraje o pět, nebo o patnáct procentních bodů, přibližuje amerikanista.
Výhodu by mohli nakonec získat republikáni
Neznamená to ale, že by se pozornost rovnoměrně přesunula do všech koutů země. Ve Wyomingu či obou Dakotách, kde dlouhodobě vítězí republikáni, by podle Pondělíčka zřejmě zůstalo vše podobné. Důležitější by byla velikost státu a vyrovnanost tamního voličského souboje.
Zastánci dohody argumentují rovností hlasů a tím, že by kandidáti museli oslovovat voliče po celé zemi. Kritici naopak varují, že by menší státy přišly o část svého vlivu a že kampaně by se mohly soustředit hlavně na nejlidnatější oblasti.
Pondělíček v této souvislosti připomíná takzvanou Blue Wall, tedy blok států, které v letech 1992 až 2008 opakovaně volily demokraty. Patřily k nim i Michigan a Pensylvánie. Podle něho tehdy mohlo geografické rozložení podpory dávat demokratům výhodu ve sboru volitelů.
„To určitě není něco statického,“ říká Pondělíček. Volební preference se mění spolu s demografií i chováním jednotlivých skupin voličů. V horizontu deseti let se tak podle něj může stát, že výhoda sboru volitelů bude naopak na straně demokratů.
Dohoda by proto nebyla automatickou výhodou jedné strany. Rozhodující by byl vždy vítěz celonárodního hlasování, a tím může být demokrat i republikán. Demokraté mají po volbách politickou příležitost změnu prosadit, její přijetí ale není jisté.
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