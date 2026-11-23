Čeští filmaři usilují o přízeň oscarových porotců. Aby akademiky v celosvětové konkurenci zaujali, musí s několikaměsíčním předstihem spustit mezinárodní kampaň, která vyjde na miliony korun. Týká se to i letošního tuzemského kandidáta, dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato.
Dokumentaristka Pepa Lubojacki svůj dokument o závislosti, který Česko oficiálně posílá do boje o Oscara, už propagovala třeba v Los Angeles nebo v Dublinu. Že ho hlasující skutečně uvidí, totiž není samozřejmé. „Tam vlastně fungují jen určité skupiny píáristů, které jsou napojené na akademiky a akademičky a oni jsou opravdu velmi drazí,“ vysvětlila filmařka.
Kampaň platí soukromí dárci i Státní fond audiovize. Filmaři od něj mohou dostat až šest milionů korun: Tři miliony při výběru filmu jako oficiálního českého kandidáta, milion korun za postup do užšího výběru a dva miliony za finální nominaci.
„Tyhle soutěže nejsou úplně čistě fér, i když samozřejmě, někdy se stane. Je to bohužel, jako celá Amerika, hodně o penězích,“ míní Lubojacki.
Uspět chce i dokument
O postup do užšího výběru v kategorii dokument nyní usilují i režisérka portrétu kameramana Roberta Richardsona Jana Hojdová. Na festivalu v Karlových Varech je podpořil herec Harvey Keitel, teď na projekcích v Los Angeles přivítali třeba režisér Olivera Stonea, který s Richardsonem natočil jedenáct filmů. „Vidět vedle sebe Boba a Olivera, pro mě obrovské legendy, bylo neuvěřitelné,“ přiznává režisérka.
V jejím dokumentu vystupují i režiséři Martin Scorsese nebo Quentin Tarantino. Akademiky zajímá ale také její příběh – studentky, která o kameramanovi chtěla napsat původně jen diplomovou práci. „Tady se často říká, že na dokument se chodí málo, že se často ukáže jenom pár akademiků. Ale my musíme odmítat lidi, protože nemáme místo, což je Janin obrovský úspěch,“ dodává producent Matěj Chlupáček.
Dojít až na oscarové pódium se letos v březnu podařilo českým producentům dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, který natočil a ze země vyvezl ruský učitel Pavel Talankin. Tvůrcům otevřel dveře do světa. „My jsme nevěděli vůbec nic a dělali jsme po cestě spoustu chyb. Myslím si, že důležité je soustředit se na jednu konkrétní kategorii, ve které chci uspět,“ radí producent Radovan Síbrt.
Jen do kategorie nejlepší dokument se každoročně kvalifikují tři stovky titulů. A jeden další chystá i tým Pana Nikdo proti Putinovi. Má být o možné existenci tajných zbraní. Víc prý zatím říct nelze.