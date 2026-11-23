Novinkou pražského divadla Ungelt je hra Společně. Inscenace britského dramatika Dennise Kellyho pro dva herce se odehrává během covidu. V hlavních rolích znesvářeného páru se představují Petra Hřebíčková a Marek Němec.
Pár středního věku spolu tráví veškerý čas v jednom domě. Kvůli pandemii covidu-19 platí totiž lockdown. Každodenní soužití manželů se mění v boj o vlastní prostor i o samotný vztah. „Na začátku hry vstupují v totálně zdevastovaném vztahu,“ říká Marek Němec. „Vyvěraly věci, které si nedokázali říct, ale najednou museli,“ míní Petra Hřebíčková, že ve finále může být nucený společný čas očistný.
Groteskní až absurdní momenty střídají tragické chvíle a propady. „Lidem zavřeným doma může trochu hrábnout, a to se tady děje. Chtěli jsme se v té inscenaci naprosto vykloubit,“ prozradil režisér Martin Čičvák.
Příběh se odehrává v kuchyni. Herci v ní během inscenace skutečně vaří, nosí nákupy nebo uklízí. „Ti dva umí být tak autentičtí, až si člověk říká: Hrají, nebo nehrají? Patří to tam, nebo nepatří? A to je prostě zázrak v divadle, když se něco takového stane,“ dodává režisér.
Petra Hřebíčková se na jeviště vrátila po desetileté pauze, kdy se věnovala především filmu. S Markem Němcem se potkávají v divadle díky hře Společně poprvé.