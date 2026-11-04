Rodinnou idylu ve zlínském divadle naruší prozrazená tajemství

Městské divadlo Zlín má nově v repertoáru irskou hru Zase spolu (Reunion). Klidná rodinná sešlost se v ní promění v hořkou komedii a odhalí skutečnou podstatu vztahů.
Vzpomínka na zemřelého otce svede tři potomky na irský ostrov. Za svou matkou dorazí i s partnery. Zpočátku vypadá návštěva idylicky. „Ona je tak moc miluje, že ani nechce nic špatného dopustit, připustit ani vidět. Takže přehlédne, co je špatně,“ naznačila představitelka matky Tamara Kotrbová.
Během dvaceti čtyř hodin se atmosféra původně naplněná nostalgií dramaticky změní. Hlavní slovo dostanou staré křivdy a tajemství. „Najednou vybuchne to, co jsou lidé v normálních rodinách raději zvyklí držet pod pokličkou, aby spolu mohli vycházet,“ říká dramaturg Vladimír Fekar. K této „explozi“ napomůže i nečekaný host.
Na rodinné sešlosti, a tedy i na jevišti, se nakonec sejde deset postav. „V jejich situacích jsou často překvapivé zvraty. Každá z postav má v sobě tajemství, které se odkryje. A právě v konfrontaci těchto tajemství vzniká napětí,“ doplnil režisér Petr Štindl.
Hru napsal dramatik Mark O'Rowe, diváci ji zatím viděli hlavně v Dublinu nebo Londýně. Ve Zlíně ji uvádějí v české premiéře a po irské produkci teprve jako druzí na světě.