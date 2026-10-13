Lněnička a Isteník točí film o věčně rozhádaných bratrech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Režisér Tomáš Pavlíček natáčí hořkou komedii s názvem Pořezat pár větví. Po filmech Chata na prodej nebo Přišla v noci se pustil do dalšího snímku o rodinných vztazích. Vzniká v koprodukci České televize.

Jednu z lokací našli filmaři v chatě v obci Hradištko ve Středočeském kraji. Na pár metrech čtverečních natáčejí scénu filmu o dvou bratrech, kteří přijeli za matkou, aby ji pomohli se zahradou. I pořezat pár větví. „Je to o jejich vztazích. Dost se hádají, dost se nepohodnou a každá jejich situace je srážka,“ prozradil Pavlíček, který zároveň napsal scénář.

Bratry hraje Petr Lněnička a Michal Isteník. „Moc se mu na zahradě makat nechce. Spíš si přijel na kafíčko a poležet u maminky na gauči. Prostě dobrý syn,“ představuje svou postavu Isteník. Matku ztvárňuje Lenka Termerová a pak je tu ještě sousedka v podání Tatiany Dykové.

Štáb bude natáčet do začátku listopadu. Film by měl být v kinech příští rok na podzim.

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