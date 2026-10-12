NHL stáhla hokejové romance. Fanynky spíš dopálily, než rozpálily


před 55 mminutami|Zdroj: Hollywood Reporter, AP, DK Pittsburgh Sports, ESPN, Inc., Sports Businnes Journal, Cosmopolitan, Rolling Stone

Americko-kanadská Národní hokejová liga (NHL) se rozhodla svézt na vlně zájmu o hokejové romance, kterou před pár měsíci eskaloval kanadský seriál Spalující rivalita. Romantické audiopříběhy z prostředí hokejové profesionální soutěže ale NHL po týdnu smazala. Mnohé svými příběhy sice rozpálila, ale jinak, než si představovala.

Gay romance Spalující rivalita převedla z bestseleru Rachel Reidové do seriálu dva hokejisty z konkurenčních týmů, které vzájemná přitažlivost nenechá chladnými. Seriálová adaptace se na přelomu loňského a letošního roku stala hitem – s už jistým pokračováním – a přihrála další fanoušky hokejovým romancím obecně. Zatímco v knize se mluví o NHL, seriáloví producenti „chtěli jít vlastní cestou“ a vytvořili fiktivní ligu.

Zástupce NHL tehdy magazínu The Hollywood Reporter prozradil, že díky Spalující rivalitě přibyly při přenosech z play-off hlavně divačky. NHL chce ovšem přilákat lidi hlavně na stadion, s přesvědčením, že i když je možná přivedla na tribunu jen zvědavost, sledování zápasu je přiměje zůstat.

Podobný efekt mají i další romantické příběhy z hokejového prostředí na streamovacích platformách, jako už uvedené Na vejšce (Off Campus) o milostném vztahu mezi studentkou hudby a univerzitním centrem, nebo chystaný Icebreaker, kde na sebe na jednom ledě narazí studentský hokejový talent mířící do NHL a krasobruslařka usilující o olympijské zlato.

Spalující rivalita o hokejové gay romanci se stala hitem
Ze seriálu Spalující rivalita

Když letos na konci září začala další sezona NHL, sledovaná soutěž přispěchala s vlastními romantickými příspěvky. Pod názvem Hot for Hockey zveřejnila sérii krátkých audiopříběhů. Komisař NHL Gary Bettman podotkl, že se liga chtěla připojit k něčemu, co se zdá být kulturním fenoménem. Prohlásil, že on sám na jeden zátah zhlédnul Spalující rivalitu i Na vejšce. Potvrdil, že zmíněné seriály přivedly k hokeji „ohromující“ počty fanoušků, kteří se o tento sport dříve nijak zvlášť nezajímali. „A pokud se k nám chtějí noví lidé přidat a stát se součástí hry, budeme rádi, že je tu máme,“ dodal.

Po týdnu ale NHL celé Hot for Hockey smazala, odkaz na Spotify hlásí, že stránku nelze najít. Šlo jen o jednu z „mnoha různých marketingových aktivit“ zamýšlených k začátku sezony ke konkrétním zápasům, zdůvodnila NHL agentuře AP ukončení pořadu.

Růže na puku nestačí

Maximálně půldruhé minuty dlouhé epizody nabízely příběhy ze zákulisí NHL ve stylu romantických knih. Týkaly se mimo jiné útočníků Jacka Eichela z Golden Knights nebo Sebastiana Aha z Carolina Hurricanes, přiblížil kampaň Sports Business Journal. „Může Jack dát Vegas další důvod, aby se do něj zamilovalo? Sledujte NHL po celou sezónu a užijte si ještě více hokejové lásky,“ lákala NHL k poslechu. Jeden z příběhů se točil kolem Grittyho, maskota Philadelphia Flyers.

Zatímco postavy si tvůrci vypůjčili z reality, samotný děj byl smyšlený. Kampaň měla prostřednictvím emocí přivést na tribuny mladší generaci, zejména ženy. Jenže záměr se minul cílem, část fanynek kritizovala NHL za sexismus, píše magazín Inc.

Redaktorka serveru The IX Sports zaměřeného na PWHL (severoamerickou profesionální ligu ženského ledního hokeje) Melissa Burgessová od samého začátku označovala kampaň za chybu. NHL nepochopila, že diváci Spalující rivality hledají romantiku, ne hokej, cituje její názor AP.

Omylem shledává kampaň NHL i kritický článek v magazínu Cosmopolitan. Poznamenává, že část žen od zájmu o ligu odrazuje podle nich nedostatečná podpora LGBTQ+ komunity a angažování hráčů zproštěných obvinění ze sexuálního napadaní. Kampaní navíc NHL prý ukazuje, že fanynky nebere vážně, když se domnívá, že ženy na hokej půjdou kvůli knize, příteli nebo pohledným hráčům, ne prostě proto, že chtějí vidět zápas.

Atmosféru toxické maskulinity nevyváží pohození růže na puk, shrnula – s odkazem na grafiku kampaně – tyto výtky pro stanici CBC odbornice na hokejovou kulturu Teresa Fowlerová z Concordia University.

Skuteční hráči nejsou postavy

Další upozorňovali, že zdůrazňování hráčů jako objektů romantických tužeb se snadno může vymknout kontrole. Někteří hokejisté si už dříve stěžovali na obtěžování ze strany diváků a čtenářů hokejových romancí, jejich popularitu ještě zesílily sociální sítě.

Kupříkladu klub Seattle Kraken stáhl v roce 2023 z TikToku zpomalené záběry hráčů, určené pro komunitu hokejových Booktokerů. Proti efektu těchto videí se ohradil Alexander Wennberg, jenž tehdy oblékal dres Seattle Kraken, a jeho žena Felicia. Za „vykořisťovatelskou“ označili míru, s níž někteří uživatelé vnímají skutečné hráče jako fiktivní hrdiny. „Vadí mi, když jsou vaše touhy doprovázeny sexuálním obtěžováním, nevhodnými komentáři a skutečností, že díky internetu můžeme normalizovat chování, které by nikdy nebylo v pořádku, kdybychom si prohodili pohlaví a muž by se tak choval ke sportovkyni,“ napsala Wennbergova manželka.

Alexander Wennberg
Zdroj: Reuters/Sergei Belski-Imagn Images

Na Seatle Kraken se s žádostí, aby tým přestal Wennberga objektivizovat, obrátila i Emily Rathová, jedna z populárních autorek hokejových romancí. Odmítla, aby NHL s hráči zacházela jako s knižními postavami, uvádí stanice ESPN. Zároveň se zastala čtenářů takových příběhů s tím, že „99 procent z nich jsou prostě normální lidé, kteří v tomto sportu našli lásku a komunitu“ a romantické story z ledu je přivedly k hokeji.

Část autorů nabídku odmítla

Rathová je rovněž mezi autory, které NHL oslovila s projektem Hot for Hockey, ovšem marně. Zaslaná prezentace prozaičce přišla „více než otřesná“ – jednak zesměšňováním žánru ironií, jednak obálkami vytvořenými umělou inteligencí. „Chápu, proč se o tento přístup pokoušejí. NHL ví, že má velký problém s image kvůli všem těm zjevným projevům rasismu, homofobie a misogynie. Chtějí, aby jim autorky romantických románů pomohly napravit jejich image,“ připsala.

Na možnost připojit se ke kampani nekývla ani spisovatelka Chelsea Curtoová. „Míchání fiktivních světů se světem reálným je recept na katastrofu, a toho se nechci účastnit,“ zmínila jeden z důvodů svého odmítnutí. „Jsem také zapřisáhlý odpůrce umělé inteligence. V uměleckém světě pro ni není místo, ať už jde o grafiku, psané slovo nebo vyprávění,“ dodala ještě.

Autorky romancí s hokejovou tematikou nicméně NHL ke spolupráci našla. Kupříkladu C. R. Jane, od níž si čtenáři oblíbili sérii The Pucking Wrong Number (Špatné číslo). Ve vyprávění o hokejové hvězdě posedlé svou dívkou využila i znalosti subžánru dark romance. „Byli jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli spolupracovat se známými autory, ilustrátory a dabéry z hokejového prostředí,“ uvedla NHL po stažení kampaně.

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