Korn či Chinaski. Kniha se zabývá ideologií postsocialistického popu

Hudební publicista Karel Veselý se v knize Touhy a sny věnuje ideologii českého postsocialistického popu. Na písních Chinaski, Jiřího Korna nebo Michala Davida představuje vývoj tuzemské mainstreamové hudby v uplynulých čtyřech dekádách.
Například píseň Jiřího Korna a Viléma Čoka Karel nese asi čaj z poloviny osmdesátých let považuje Veselý za předzvěst konce minulého režimu. „Už se tam objevuje nějaký duch individualismu, toho, že člověk může sám zbohatnout, že se nepotřebuje ohlížet na společnost,“ vysvětluje.
„Od poloviny devadesátých let český mainstreamový pop hrál roli útěšné drogy,“ míní. Jako příklad uvádí písně kapely Chinaski. Na scénu se ovšem vrátily i hvězdy předchozího režimu. Když se Michal David v roce 1998 dozvěděl, že hokejisté na olympijských hrách v Naganu poslouchají v kabině jeho písně, nazpíval pro ně hymnu Správnej tým.
Hudební scénu ovlivnil i vstup Česka do Evropské unie. Soutěže Eurovize se jako první reprezentant účastnila kapela Kabát. Skončila předposlední. V Česku jí však popularita výrazně stoupla.
Výrazněji se k politice podle Veselého začali hudebníci vyjadřovat v době migrační krize, kolem roku 2015. Třeba trashmetaloví Debustrol ve skladbě Zakuklenci. S vlasteneckou rétorikou pracuje také Daniel Landa. K tomu si propůjčil i písně Karla Kryla, které znovu nazpíval.
Rovněž Kryl se, krátce po revoluci a těsně před svou smrtí, ke změně režimu vyjadřoval. Jako jeden z mála negativně. Varoval před konzumerismem a korupcí. Kritizoval prvního českého prezidenta a někdejšího disidenta Václava Havla i jeho spolupracovníky. V písni Demokracie upozorňoval, že „pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem“.
Ze současné mladší generace zmiňuje Veselý třeba rappera Viktora Sheena. Ten ve svých skladbách tematizuje například tlak na výkon nebo duševní zdraví.