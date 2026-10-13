Generace Z utrácí za umění více než jakákoliv jiná

Bohatí příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku průměrně za výtvarná díla více než jakákoli jiná generace. Ukázal to průzkum veletrhu umění Art Basel a švýcarské banky UBS. Nejmladší generace dospělých tak předstihla i zástupce z generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala.
Pro účely průzkumu byli do generace Z zahrnuti současní dvacátníci. Výdaje těchto kupujících byly ve sledovaných období více než dvojnásobné oproti výdajům poválečné generace baby boomerů (jimž je nejvýše osmdesát), generace X (ve věku 46 až 61 let) a mileniálů (od 35 do 45 let).
Podle průzkumu tvořila generace Z v uvedeném období téměř polovinu všech sběratelů, kteří nakupovali umělecká díla v ceně nad milion dolarů (22 milionů korun).
Průzkumu se zúčastnilo 3100 lidí, jejichž majetek přesahoval milion dolarů a kteří jsou v současné době aktivní na trhu s uměním. Z výsledků vyplynulo, že sběratelé s vysokým čistým jměním z generace Z utratili loni za umění v průměru téměř 347,5 tisíce amerických dolarů (přes sedm a půl milionu korun), což představuje nárůst oproti předchozímu roku o devatenáct procent.
Vkus se zásadně nemění
Podle zadavatelů průzkumu se tak potvrzuje nákupní chování generace Z pozorovatelné už několik let. Vkus se ale příliš nemění, protože i mladší sběratelé nadále upřednostňují tradiční kategorie, jako jsou malba a sochařství. „Některé estetické preference zůstávají napříč generacemi konzistentnější, než se často předpokládá,“ podotkl hlavní ekonom UBS Paul Donovan.
Zároveň ale platí, že generace Z vykazuje nejrozmanitější sběratelské zájmy, protože nakupuje obrazy a sochy, stejně jako digitální umění nebo luxusní sběratelské předměty.
Průzkum také zjistil, že téměř polovina respondentů upřednostňovala jedinečnost a vzácnost uměleckého díla před vlastnictvím něčeho, co obdivují odborníci nebo sběratelé.
Generace Z utrácela nejvíce i v dalších kategoriích sběratelských předmětů. Největší náskok před boomery, generací X a mileniály měli v kategoriích sportovních vzpomínkových předmětů, vína, whisky a lihovin a luxusních sběratelských sportovních bot. Jeden z největších rozdílů byl u šperků a drahokamů, za něž ve sledovaném období generace Z utratila v průměru přes 151 tisíc dolarů, což je více než pětinásobek průměru mezi sběrateli generace X, která je druhou nejvyšší skupinou sběratelů.
Víc AI i ústraní
„To vykresluje zcela odlišný obraz toho, kdo vlastně nakupuje umění,“ poznamenal ředitel divize Art Advisory pro americký region ve společnosti UBS Matthew Newton. „Ve světě umění probíhá rozsáhlá diskuse o tom, jak této generaci vyjít vstříc a jak ji přilákat. Ukazuje se nám ovšem, že tito lidé už na trhu působí a že jsou velmi aktivní,“ dodal. Zhruba čtyřicet procent dotazovaných z generace Z uvedlo vliv rodiny jako hlavní důvod, proč se začalo věnovat sběratelství.
Zpráva rovněž poukázala na rostoucí využívání nástrojů umělé inteligence při nákupu sbírkových předmětů, neboť počet sběratelů, kteří je využívají, vzrostl ze čtyř procent v roce 2024 na současných dvaadvacet.
Generace, která vyrostla na sociálních sítích, má největší sklon držet svůj zájem o sběratelství v ústraní. Stále častěji se tito kupující objevují také v galeriích, muzeích a na veletrzích umění, kde lze navázat dlouhodobější obchodní vztahy. „Častěji jde o ženy. Jsou mladší a svůj majetek si vybudovaly vlastními silami. Zároveň vidíme, že mají velkou ochotu utrácet. Když se pro něco rozhodnou, jdou do toho naplno,“ doplnil ředitel veletrhů Art Basel Noah Horowitz. Kromě švýcarské Bazileje se konají také v Paříži, Miami, Hongkongu a v Kataru.