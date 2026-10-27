Anthropic trénoval AI na písních Elvise Presleyho, tvrdí žaloba

Majitelé autorských práv k velké části písní Elvise Presleyho podali žalobu na americkou společnost Anthropic. Tvrdí, že firma, která je jedním z předních hráčů v oblasti umělé inteligence (AI), bez povolení trénovala svého chatbota Claude na skladbách krále rokenrolu. Anthropic se takovému nařčení brání.
Společnost žalující Anthropic spravuje více než dvě stě sedmdesát písní z Presleyho repertoáru, včetně hitů Can’t Help Falling in Love, Don’t Be Cruel či Return To Sender. Podle magazínu Billboard, který informaci zveřejnil, má jít o společnost Authentic Brands Group.
„S těmito tvrzeními nesouhlasíme a hodláme se v této věci plně bránit,“ cituje reakci mluvčího Anthropicu Los Angeles Times.
Správce autorských práv požaduje náhradu škody ve výši zhruba padesáti milionů dolarů (tedy přes miliardu korun). Uvádí, že Anthropic pokračoval – za účelem zisku – ve využívání materiálů i přesto, že byl upozorněn, že jde o obsah chráněný autorskými právy.
Podle žaloby umožňují kroky společnosti Anthropic uživatelům vytvářet nové skladby, aniž by platili držitelům autorských práv. Nové verze přitom mají údajně s originály společnou strukturu nebo refrény, lišící se jen mírnou změnou textu.
Podle listu The Guardian by výsledek sporu mohl vytvořit precedens pro to, jakým způsobem mohou společnosti zabývající se AI využívat stávající hudební katalogy. Firmy zabývající se umělou inteligencí čelily a čelí mnoha žalobám ze strany asociací nahrávacího průmyslu či velkých hudebních vydavatelství, nicméně případ Presley versus Anthropic je jednou z prvních významných právních bitev, kterou přímo podal správce pozůstalosti slavného umělce proti vývojářům AI.