Chceme ukázat, jak čelit strachu z války, říká režisér dokumentu o českých vojácích

Je těžší svobodu ztratit a získávat zpět, nebo ji hlídat a udržet? I na tyto otázky hledá odpovědi dokumentární série Provedu! Cena za svobodu o působení elitní české chemické jednotky na mezinárodní vojenské základně v Litvě. První z šesti dílů odvysílá Česká televize 27. 10. ve 21:00, celá série je už dostupná na iVysílání.
Nová série navazuje dokumentární seriál Provedu! Přijímač, který před devíti lety sledoval deset rekrutů české profesionální armády během základní vojenské přípravy. „Doba se zcela změnila. Máme tady válku na Ukrajině. Zajímalo nás ukázat na armádě, což je vždycky obraz společnosti, jakým způsobem je naše společnost schopná čelit hrozbám, jak se realisticky těm hrozbám podívat tváří v tvář a jak s klidem, rozvahou a fundovaně tohle téma řešit,“ uvedl režisér a scenárista Benjamin Tuček k prvotnímu nápadu.
Dodává, že záměrem filmařů nebylo lidi strašit, ale naopak nabídnout cestu, jak se dá strachu čelit. „Ukázat, kde jsme a kam se můžeme v téhle situaci vydat,“ upřesnil.
„Nechtěl bych lidi strašit, ale pravda je, že situace je opravdu vážná. Je to zvládnutelné, je jenom na nás, jak to dopadne. Ale dalo by se říct, že jsme částečně na hraně světového konfliktu,“ podotkl v Devadesátce ČT24 bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a nyní zvolený senátor Karel Řehka (za STAN).
Podobná slova zazní v dokumentu i od vedoucí katedry bezpečnostních studií CEVRO univerzity Martiny Heranové. „Že je hrozba skutečně vážná, si nejvíce uvědomují právě v baltských státech a také v Polsku nebo ve Finsku, prostě státy, kde mají přímou historickou zkušenost s Ruskem, jak s carským, tak sovětským,“ uvedla s odkazem na narušování vzdušného prostoru těchto zemí.
Štáb strávil zhruba půl roku s českou chemickou jednotkou, která v té době působila na mezinárodní vojenské základně v Litvě, ale také s rodinami vojáků. Kontext celospolečenské situace nejen v rámci Česka a pobaltských států, ale i Evropy a světa dodávají záběry ze světových zpravodajských agentur.
„Záleželo nám na tom, udělat jakousi kroniku dnešního světa, protože lidi jsou zahlceni informacemi, takže si stěží pamatují, co bylo minulý týden. A my měli možnost vyprávět půlroční etapu, kdy se svět někam docela rychle pohybuje,“ popsal Tuček.
„Aby nepodléhali strachu, dezinformacím, někdy i záměrně šířeným, a aby si uvědomili, že když potáhneme za jeden provaz, tak jsme mnohem silnější, než vypadáme, a mnohem chytřejší, než si myslíme,“ vzkázal divákům své dokumentární série. Rád by, aby si po jejím zhlédnutí zamysleli, jakým způsobem můžou situaci zlepšovat tady a teď.