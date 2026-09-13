Na příštím summitu NATO povede českou delegaci prezident, řekl Babiš ČT

Nastal posun ve sporu nejvyšších ústavních činitelů, který se týká zahraniční politiky. Na příštím summitu NATO v albánské Tiraně bude Česko jako hlava delegace reprezentovat prezident Petr Pavel, potvrdil České televizi premiér Andrej Babiš (ANO). Vysvětluje to tím, že se vláda už nechce s hlavou státu o účasti přít. Prezident rozhodnutí uvítal. Příští summit NATO se v Tiraně uskuteční buď na podzim 2027, nebo na začátku roku 2028. Přesné datum zatím Aliance neurčila. Prezident Pavel se má zároveň v pondělí s Babišem sejít. Pozvání na schůzku obdržel i šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
„No samozřejmě, když jsem to řekl, tak ano,“ odpověděl Babiš na otázku, zda na příští summit NATO poletí prezident. Dodal, že situaci již nechce řešit.
„Účast hlavy státu na summitech NATO odpovídá dosavadní praxi i ústavní pravomoci prezidenta republiky zastupovat stát navenek. Mou povinností je tyto pravomoci nejen vykonávat, ale také chránit pro všechny prezidenty a prezidentky, kteří přijdou po mně,“ uvedl k záležitosti Pavel.
Na minulý summit NATO do Ankary letěli premiér a prezident každý zvlášť, téměř dva dny spolu na akci nejednali a každý z nich měl svou delegaci. Něco podobného už se podle premiéra nebude v Tiraně opakovat. „Příště zkrátka už si takové kontroverze odpustíme,“ podotkl Babiš. Jeho postoj přivítal i prezident. Už před summitem v Ankaře chtěl, aby se prezident a vláda znovu pravidelně scházeli a o svých názorech se informovali.
Pondělní jednání
Pavel se s Babišem navíc sejde v pondělí, po vyzvednutí korunovačních klenotů. Mluvit budou třeba o zářijové cestě prezidenta na Valné shromáždění OSN. „My budeme projednávat témata, která jsou konkrétní, různé kontrasignace, zahraniční cesty, teď to bude asi vystoupení pana prezidenta v OSN,“ řekl k tomu premiér.
Hlava státu tentokrát nabídla účast na schůzce i ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé). „Dokonce jsem byl pozván, jestli budu mít čas, tak se také mohu zúčastnit, ale uvidíme, o čem se budou chtít bavit. My si řekneme s panem premiérem,“ komentoval vše Macinka. Mluvčí jeho resortu Adam Čörgő nicméně následně v neděli vpodvečer sdělil, že po dohodě Macinky s Babišem půjde na pondělní schůzku pouze předseda vlády.
Oba politici na konci léta společná jednání obnovili – sešli se 27. srpna, kdy se potkali po zasedání Bezpečnostní rady státu. „Požádal mě o schůzku, já ho přijal na Úřadu vlády a bavíme se k věci,“ popsal Babiš. Bylo to první společné jednání po víc než čtvrt roce.
Spor kvůli summitu NATO v Ankaře
Prezident Pavel se letos mohl zúčastnit červencového summitu NATO v Ankaře až po červnovém předběžném opatření Ústavního soudu. Do té doby Babišova vláda s přítomností hlavy státu na vrcholné alianční akci nepočítala. Prezident podal kvůli sporu o účast na summitu NATO kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Ten o ní ještě nerozhodl. Politickou dohodu, že na příští summit poletí Pavel, většina sněmovních stran vítá.
„Ten poslední summit byl i z pohledu mezinárodního vnímání Česka poměrně ostuda. Premiér vyhověl panu Macinkovi, který se rozhodl tímto způsobem válčit s Hradem,“ míní místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš.
„Je to vždycky o nějaké dohodě. Premiér řekl: ‚My teď chceme Ankaru – a ten další summit nechť si odehraje prezident.‘ Tak to platí,“ vyjádřil se ministr zahraničí.
Podle předsedy sněmovny a šéfa hnutí SPD Tomia Okamury účast delegace NATO za Česko určuje vláda, kterou vede premiér.
Podle prvního místopředsedy STAN Lukáše Vlčka Andrej Babiš vyhodnotil, že válka, kterou „vedla vláda s prezidentem, kabinetu nic nepřináší“.
Prezident a premiér se chtějí v budoucnu scházet pravidelně – podle aktuálních témat.
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