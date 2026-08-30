Pavel nevidí důvod ke stažení žaloby kvůli summitu


30. 8. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta. Prezident to řekl v rozhovoru, který odvysílala televize CNN Prima News. Vláda s účastí prezidenta nepočítala, po předběžném opatření Ústavního soudu ho ale musela do delegace zařadit a prezident se tak červencového summitu mohl zúčastnit. O samotné žalobě soud zatím nerozhodl.

Ke stažení žaloby vyzval podle serveru Novinky.cz prezidenta ministr zahraničních věcí a předseda koaličních Motoristů Petr Macinka. Mínil to jako podmínku pro to, aby se prezident s vládou scházel a probíral s ní zahraniční politiku.

Prezident naproti tomu předpokládá, že i vláda chce, aby se kompetence obou stran vyjasnily. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli ve videu na sítích uvedl, že se s prezidentem sešel ve čtvrtek a budou se setkávat podle potřeby a témat. „S prezidentem nemáme žádný problém,“ řekl Babiš. „Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal a já jsem ho přijal,“ dodal. „Probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci,“ popsal premiér.

Pavel věří, že se jeho vztahy s Babišem uklidní
Prezident Petr Pavel na festivalu Pohoda v Trenčíně

Prezident v neděli také řekl, že Macinkova slova nepovažuje za pozici vlády. „Protože tak, jak jsem se dočetl, tak stanovisko vlády je takové, že chtějí, aby kompetenční žaloba byla projednána Ústavním soudem,“ řekl. Kompetenční žaloba nebyla podle něj nástroj, jak poškodit vládu, ale byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a najít společnou cestu.

„Předpokládám, že stanovisko vlády je takové, že chce, aby se kompetence vyjasnily,“ konstatoval. „Není důvod to stahovat. Já opravdu chci také počkat na to, jak budou ty kompetence vyjasněny,“ podtrhl.

Prezident v rozhovoru ocenil, že se s premiérem Babišem ve čtvrtek sešel na mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Jednání označil za korektní a věcné. Premiér podle něj souhlasil s tím, že je potřeba, aby se spolu scházeli a koordinovali zahraniční i domácí politiku. „Já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane,“ dodal. Premiér si podle něj nekladl podmínky pro zlepšení vztahu.

Pavel: K Macinkovi negativní vztah nemám

Na adresu Macinky řekl, že k němu žádný negativní vztah nechová, a nevidí proto důvod k usmiřování. „Já beru některá jeho vyjádření jako spíše takový folklor, protože on takový prostě je, občas rád provokuje. Ale já to neberu nijak fatálně, že by to bylo překážkou naší komunikace,“ řekl prezident.

Macinkův negativní postoj vůči hlavě státu vyplynul hlavně z prezidentova rozhodnutí nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem zahraničních věcí v Babišově vládě.

Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO
Prezident Petr Pavel

Prezident ujistil, že se bude snažit komunikovat s každým ministrem, i s Macinkou, a bude přehlížet některé invektivy, protože je nepovažuje za tak důležité. Není to podle něj tak složité. „Já už jsem dost starý na to, abych dokázal některé věci rozdýchat,“ poznamenal.

Odmítl také, že by byl lídrem opozice. „Má-li být někdo opozicí vůči vládě, tak by to asi měl být někdo, kdo usiluje o to, aby tu vládu nahradil. Já o to neusiluji,“ řekl. Dodal, že neusiluje o to stát se premiérem.

Vnímání veřejnosti, která ho podle průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz vnímá jako lídra opozice, přičítá tomu, že současná opozice asi není tak výrazná, jak by chtěla být. „Já rozhodně lídrem opozice nejsem, ani nechci být a ani nebudu. Já jsem připraven vládu pochválit za cokoli, co udělá ve prospěch této země,“ řekl.

Výběr redakce

Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU

Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU

02:58Aktualizovánopřed 45 mminutami
ANO se dle Kantaru dál drží na špici. Část jeho voličů míří ke STAN

ANO se dle Kantaru dál drží na špici. Část jeho voličů míří ke STAN

před 50 mminutami
Na Islandu proběhlo referendum o obnovení přístupových jednání s EU

Na Islandu proběhlo referendum o obnovení přístupových jednání s EU

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
V Nigeru se vzbouřili vojáci. Vládnoucí junta má prý situaci pod kontrolou

V Nigeru se vzbouřili vojáci. Vládnoucí junta má prý situaci pod kontrolou

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Vyzýval k deportaci milionů, nyní britského komentátora z USA vyhostili

Vyzýval k deportaci milionů, nyní britského komentátora z USA vyhostili

před 14 hhodinami
Počet mrtvých po ruském útoku u Buči stoupl na 37, uvádí tamní úřady

Počet mrtvých po ruském útoku u Buči stoupl na 37, uvádí tamní úřady

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Nezvěstných v Nepálu jsou tři tisíce. Hrozí druhotné katastrofy

Nezvěstných v Nepálu jsou tři tisíce. Hrozí druhotné katastrofy

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Ministerstvo upustí od energetické koncepce. Chce menší a častější

Ministerstvo upustí od energetické koncepce. Chce menší a častější

před 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel nevidí důvod ke stažení žaloby kvůli summitu

Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta. Prezident to řekl v rozhovoru, který odvysílala televize CNN Prima News. Vláda s účastí prezidenta nepočítala, po předběžném opatření Ústavního soudu ho ale musela do delegace zařadit a prezident se tak červencového summitu mohl zúčastnit. O samotné žalobě soud zatím nerozhodl.
11:53Aktualizovánopřed 2 mminutami

ANO se dle Kantaru dál drží na špici. Část jeho voličů míří ke STAN

Podle srpnového volebního modelu by v době sběru dat překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny šest politických subjektů. První místo zaujímá ANO, kterému srpnový model přisoudil 30,5 procenta, tedy o jeden bod méně než v květnu. Oproti volbám se ale jedná o propad o čtyři procentní body. Odliv voličů směřuje nyní nejvíce ke STAN, část také k SPD nebo ODS. Hlavním důvodem je zklamání z plnění, respektive neplnění volebních slibů nebo styl komunikace.
před 50 mminutami

VideoPodvodníci při prodeji aut mění metody, nyní falšují datum výroby

Podvodníci volí při prodeji aut stále jiné způsoby. U některých nabídek má kupujícího zmást stočený tachometr, nepravý VIN kód nebo utajená informace o počtu majitelů či o nehodě. Novinkou je teď i falšování data výroby, tím se může cena výrazně zvýšit. Podle odborníků prověřování vozů i po technické stránce potvrzuje, že řada aut není v dobrém stavu, a to ani s čerstvou STK. Dle společnosti Cebia, která ojetiny prověřuje, zhruba každé čtvrté auto kontrolou vůbec neprojde. Z šetření také vyplynulo, že pro řadu lidí je větším rizikem to, že nabízený vůz měl tři majitele, než to, že je po vážné havárii a prodávající to zatajil.
před 6 hhodinami

VideoSeniorům za volantem mají pomoci kondiční jízdy

Případů, kdy řidič v důchodovém věku způsobil smrtelnou dopravní nehodu, v loňském roce přibylo. Podle centra dopravního výzkumu senioři loni zavinili 66 úmrtí na silnicích, což je asi šestnáct procent všech smrtelných havárií. Letos jich je za první půlrok 34. Řidičů penzistů je v Česku přes milion a půl, pro neaktivní šoféry, kteří se chtějí vrátit do provozu, tak Asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. V kurzech se učí mimo jiné rychlejším reakcím – předvídat situace a jezdit defenzivně. Zvýhodněné kondiční jízdy nabízí na 250 autoškol. V rámci projektu lze za osm set korun získat dvě jízdy.
před 16 hhodinami

Babiš vyčetl zpravodajcům, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl až z médií

Premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Babiš to v sobotu řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Strakovy akademie. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ni lidé neslyší.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Ministerstvo upustí od energetické koncepce. Chce menší a častější

Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude připravovat velkou státní energetickou koncepci jako dřív, sdělil jeho šéf Karel Havlíček (ANO). Místo ní má každoročně vzniknout stručnější dokument. O koncepci přitom mluví přímo zákon – jako o závazném podkladu státu ve výrobě elektřiny, teplárenství a dalších oblastech. Poslední taková je stará jedenáct let, vývoj už ji zčásti překonal a aktualizovat se ji nepodařilo ani předchozí vládě. Ta nyní v opozici proti nové podobě není. Očekává ale podrobnou diskusi třeba ve výborech, protože energetické projekty se připravují dlouhodobě.
před 16 hhodinami

Ořechov oživuje paměti válečného prokurátora Jaroslava Němce

Paměti válečného polního prokurátora Jaroslava Němce knižně vydali v jeho rodišti, Ořechově na Uherskohradišťsku. Němec v justiční pozici působil v československých jednotkách na západní i východní frontě. Pro nesouhlas s podstoupením Podkarpatské Rusi upadl v nemilost a po únoru 1948 strávil zbytek života v exilu. Tam vydal publikace, články, či se podílel na založení neziskové organizace Společnost pro vědy a umění.
včera v 11:00

Na ferraty míří tábory i začátečníci. Popularita českých tras prudce stoupá

Zájem o via ferraty v Česku roste, potvrdili ČT oslovení správci cest. Zajištěné trasy dnes vyhledávají nejen jednotlivci a zkušení lezci, ale stále častěji také velké skupiny třeba v rámci letních táborů. Růst zájmu potvrzují i půjčovny vybavení – kvůli vyšší poptávce rozšiřují své nabídky a dokupují vybavení. Za poslední rok v Česku přibylo více než pět nových ferrat, včetně první důlní ferraty v Jílovém u Prahy.
včera v 08:00

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026