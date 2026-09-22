Nejvyšší soud přerušil trest ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty


22. 9. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud (NS) přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu Irena Stejskalová dvanáct let ve vězení. Po předběžném posouzení jejich dovolání dospěl předseda senátu k závěru, že nelze předem vyloučit jejich důvodnost ani případné zrušení napadených rozhodnutí, uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

„Přerušení výkonu trestů však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení,“ zdůraznila Tomíčková. Advokát Jaroslav Fenyk, jenž zastupuje zubařku, potvrdil webu Info.cz, že jeho klientka byla v úterý propuštěna z vězení.

Ženy usmrtily padesátiletého muže v říjnu 2022 v seniorčině pražském bytě. Dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel.

Ženy čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před skonem sliboval. Když se tak nestalo, společně odešly informovat policii. Jméno zubařky se neuvádí kvůli pravidlům o ochraně obětí trestné činnosti, lékařka totiž před činem přijala příjmení zavražděného vůdce sekty, svého partnera.

Vražedkyním vůdce kutnohorské sekty snížil odvolací soud výši trestů
Seniorka Irena Stejskalová, která se podílela na vraždě vůdce sekty (snímek z 10. června 2025)

Oběma ženám hrozilo za předem rozmyšlenou vraždu dvanáct až dvacet let vězení. Městský soud v Praze jim loni uložil třináct a dvanáct let odnětí svobody. Vrchní soud v Praze ale verdikt zmírnil, v případě zubařky snížil trest pod spodní hranici sazby.

Ženy se hájily, že plnily mužovo přání

Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Muž měl kolem sebe užší okruh asi dvaceti lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem.

„Věřila jsem mu všechno, respektovala jsem ho a udělala bych pro něj všechno. Myslím si, že jediný viník v této kauze je on, protože nás zneužil,“ uvedla Stejskalová v závěrečné řeči u vrchního soudu.

Zubařka je společně s jinými členy sekty obžalovaná ještě v souvislosti s úmrtím při provádění lesních rituálů u hradu Český Šternberk. Čtyři ženy a dva muži se u středočeského krajského soudu zodpovídají z vydírání a neposkytnutí pomoci jejich známému. Vinu odmítají.

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Nejvyšší soud (NS) přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu Irena Stejskalová dvanáct let ve vězení. Po předběžném posouzení jejich dovolání dospěl předseda senátu k závěru, že nelze předem vyloučit jejich důvodnost ani případné zrušení napadených rozhodnutí, uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
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