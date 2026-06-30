Vražedkyním vůdce kutnohorské sekty snížil odvolací soud výši trestů

Seniorka a zubařka si za vraždu vůdce kutnohorské sekty odpykají dvanáct a devět let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i čtyřletý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné.
Lékařka společně s vysokoškolskou učitelkou tělocviku v důchodu Irenou Stejskalovou usmrtila padesátiletého muže v říjnu 2022 v seniorčině pražském bytě. Dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky.
Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Ženy čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před skonem sliboval. Když se tak nestalo, společně odešly informovat policii.
„Měla možnost volby a uvědomovala si existenci alternativních řešení,“ uvedla o zubařce soudkyně zpravodajka Jana Miklová. Podle ní měla žena v době činu zachované jak rozpoznávací, tak i ovládací schopnosti a byla si vědomá povahy a následků svého jednání. „Jednala za extrémně výjimečných emočních okolností,“ vysvětlila soudkyně, proč zubařka nakonec dostala trest pod zákonnou sazbou.
Oběma ženám hrozilo za předem rozmyšlenou vraždu dvanáct až dvacet let vězení. Městský soud v Praze jim loni v nyní zrušeném výroku o trestu uložil třináct a dvanáct let odnětí svobody, zubařce také čtyřletý celkový zákaz práce ve zdravotnictví a psychiatrické léčení.
Týrání, znásilňování a psychická manipulace
Státní zástupce v úterý neuspěl s odvoláním, v němž žádal pro seniorku šestnáct let za mřížemi, pro zubařku čtrnáct let a pětiletý zákaz činnosti. Poukazoval mimo jiné na to, že lékařka se zpronevěřila Hippokratově přísaze.
Obhájci v odvolacím zasedání shodně zpochybňovali ústavní znalecký posudek, podle nějž byly obě ženy příčetné. Nový zubařčin advokát, bývalý ústavní soudce Jaroslav Fenyk, zdůrazňoval, že partner ženu řadu měsíců fyzicky, psychicky i sexuálně týral.
Podle něho nejednala z vlastní vůle, ale ve stavu zhroucení a automatického podřízení člověku, kterému nebyla schopná vzdorovat. Zmínil, že mužova poslední slova před smrtí vůči jeho partnerce zněla „já odejdu a ty, děvko, shoříš v pekle, tak dělej“.
Také Stejskalová si přibrala nového obhájce, dalšího někdejšího ústavního soudce Davida Uhlíře. Ten uvedl, že české trestní právo se doposud nesetkalo s patologickým podvolením se vůli třetí osoby. Ženy podle něj neměly v době činu zachované rozpoznávací schopnosti. „Jejich vědomí o tom, co bude následkem jejich jednání, bylo naprosto deformované a odtržené od reality,“ prohlásil.
První dáma kutnohorské sekty
Usmrcený muž měl kolem sebe užší okruh asi dvaceti lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem. Zubařku si zvolil za družku v posledním roce života poté, co od něj odešly dvě ženy, které se mu dlouhodobě staraly o chod domácnosti. Od útěku pečovatelek byl podle svědků paranoidní a myslel si, že mu všichni jeho blízcí lžou a že ho zradili.
Stejskalová se s léčitelem poprvé setkala v roce 2007, kdy tuto majetnou restituentku přesvědčil, že má rakovinu slinivky. Následně se u něj začala léčit, postupně mu poslala desítky milionů korun a přestala se stýkat se svojí rodinou.
Podle státního zastupitelství byla v sektě vůdčí osobou, měla výsadní pozici první dámy a zubařku utvrzovala ve spáchání vraždy. „Získala jsem k němu postupně úctu jako k bytosti, která není z této planety. Která ví nejvíc, jak prospět planetě, lidstvu. Věřila jsem mu všechno, respektovala jsem ho a udělala bych pro něj všechno. Myslím si, že jediný viník v této kauze je on, protože nás zneužil,“ uvedla Stejskalová o léčiteli v úterní závěrečné řeči.
Společně s jinými členy sekty je obžalovaná ještě v souvislosti s úmrtím při provádění lesních rituálů u hradu Český Šternberk. Čtyři ženy a dva muži se u středočeského krajského soudu zodpovídají z vydírání a neposkytnutí pomoci jejich známému. Vinu odmítají.