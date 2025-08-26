Šest lidí z okolí kutonohorského léčitele půjde k soudu

Státní zástupce obžaloval šest lidí z okolí samozvaného léčitele z Kutné Hory. Údajně se podíleli na lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku, po kterých zemřel jeden z členů sekty. Českému rozhlasu Radiožurnál (ČRo) to řekl mluvčí pražského městského soudu Jiří Wažik. Bývalí členové sekty se budou zpovídat z trestných činů vydírání a neposkytnutí pomoci.
Rituály se údajně konaly v srpnu 2022. Člen sekty podle kriminalistů pobýval na léčitelův příkaz v lesích nahý a ostatní ho jezdili kontrolovat. Dva muži ho bili po celém těle dřevěnou tyčí. Když po několika dnech začal kolabovat, léčitel se zalekl a ujel.
Ostatní členové sekty ale stále věřili v jeho léčitelské schopnosti a kolabujícího muže za léčitelem odvezli. Ten stále odmítal pomoci, proto ostatní zavolali záchranáře. Podle pitevní zprávy byl ale muž v tu dobu už několik desítek minut, možná hodin po smrti.
Policisté se zabývají i úmrtím dalšího muže, který byl součástí sekty. Jeho tělo našli mezi obcemi Kozojedy a Truba. Někteří členové sekty vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že mu léčitel nakáže, aby se do lesního rituálu také zapojil.
Na začátku října 2022 zemřel i vůdce sekty, podle obžaloby ho zavraždily dvě jeho stoupenkyně – kutnohorská zubařka a bývalá tělocvikářka. Podle státní zástupkyně muž před svým skonem dobrovolně spolkl lék, který obstarala zubařka a který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel.
Verdikt, podle nějž obžalované spáchaly předem naplánovanou vraždu, není pravomocný – ženy se odvolaly. Přiznaly se a uvedly, že plnily mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců ale nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy. Soud to odmítl.