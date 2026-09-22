Skupina hackerů podle Reuters tvrdí, že ukradla údaje tisíců zaměstnanců FBI

Hackerská skupina ShinyHunters tvrdí, že pronikla do systémů amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a ukradla údaje tisíců jeho zaměstnanců. Skupina na dark webu a v on-line konverzaci s agenturou Reuters napsala, že se na FBI zaměřila kvůli tomu, že úřad letos v květnu zveřejnil detailní popis jejích praktik a radil obětem jejího vydírání, aby nic neplatily.
Hackeři s Reuters sdíleli snímek obrazovky, který podle nich zachycuje napadené stránky FBI s pracovními nabídkami a ukázku ukradených dat. Agentura Reuters autenticitu snímku nemohla potvrdit. Poukázala však na to, že údajně napadená stránka a speciální portál pro uchazeče FBI byly dočasně nedostupné. FBI na žádost Reuters o komentář nereagovala.
Agentuře Reuters se podařilo ověřit část osobních údajů, které byly podle hackerů ukradeny FBI. Agentura na základě oficiálních záznamů a pozůstatků již dříve ukradených dat FBI na dark webu potvrdila nejméně devět shod. Nedokázala však určit, odkud data ze snímku obrazovky pochází a jestli byla skutečně ukradena z interních systémů FBI tak, jak hackeři tvrdí.
Skupina ShinyHunters, která vznikla patrně kolem roku 2020, se vydírání dopouští opakovaně. V loňském roce se zaměřila například na zákazníky australské letecké společnosti Qantas nebo uživatele prémiových služeb na webu s pornografickým obsahem Pornhub.