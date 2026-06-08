Vzácné setkání. Žraloka bílého natočili pod hladinou Středozemního moře


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24, BBC, Euronews, Healthy Seas

Žraloci bílí jsou ve Středozemním moři už téměř vyhynulí, primárně kvůli nadměrnému rybolovu. Skupině dobrovolníků, kteří čistili vraky lodí od rybářských sítí, se teď podařilo tohoto predátora nafilmovat u pobřeží Sicílie.

Dobrovolníci při práci pod hladinou zaznamenali ve vodě nedaleko pohyb nečekaně velkého těla. Zapnuli kamery a setkání natočili. Analýza prokázala, že se jim podařilo pořídit první podvodní záběry velkého bílého žraloka ve Středozemním moři.

V této oblasti se sice občas vyskytla výjimečná pozorování u hladiny, pod vodou zatím ale dle dostupných informací nikdo setkání s touto velkou parybou nezdokumentoval.

Záběry pořídil dobrovolník organizace Ghost Diving Derk Remmers. „Statisticky je mnohem pravděpodobnější vyhrát jackpot v loterii, než potkat pod vodou takové ikonické zvíře. Strávíte desítky let potápěním se k vrakům a odstraňováním opuštěných sítí, ale na takovýto okamžik vás nic nepřipraví. Setkání se žralokem pod vodou na otevřeném moři ve Středozemním moři je šílené. Přesto jsme pokračovali v plánu odstranit sítě z vraku, protože tento okamžik velmi jasně ukázal důležitost naší práce,“ řekl autor videa.

Žraloka potkal v Sicilském průlivu nedaleko vraku lodi, do něhož se zamotaly staré rybářské sítě. Tato oblast je důležitá pro rozmanitost mořského života ve Středozemním moři, ale současně region trpí nadměrným rybolovem.

„Mimořádně působivý nebyl jen samotný žralok, ale také kontext, v němž k setkání došlo. Byli jsme tam, abychom odstranili opuštěné sítě, které zachycovaly mořské živočichy v ekosystému vraků lodí, který je ohniskem biologické rozmanitosti,“ uvedla Veronika Mikosová, ředitelka organizace Healthy Seas.

Velký bílý žralok u Sicílie
Zdroj: Healthy Seas/Derk Remmers

Záběry pak analyzovali experti ze Sicilského mořského centra. Podle nich je tento pozorovaný výskyt velmi neobvyklý a vědecky cenný. „Většina našich znalostí o Žralocích bílých ve Středozemním moři pochází ze záznamů o uhynulých exemplářích ulovených při rybolovu. Pozorování, jako je toto, jsou nesmírně cenná pro zlepšení našeho porozumění rozšíření, zvykům a chování tohoto kriticky ohroženého druhu, jehož přežití je ohroženo lidskou činností. Náš výzkum žraloků nám v průběhu času umožnil identifikovat několik pro ohrožené druhy klíčových lokalit. A tento pozorovaný výskyt je obzvláště významný pro potvrzení hodnoty této oblasti z hlediska ochrany přírody,“ uvedl Carlo Cattano z výše uvedeného střediska.

Ohrožení obři

Žraloci bílí se dříve ve Středozemním moři vyskytovali sice jen příležitostně, ale relativně často. Dnes jsou ohroženi vyhynutím, k čemuž přispívá hlavně nelegální rybolov. Vloni před trendem varovali američtí vědci, podle jejichž analýzy se maso těchto predátorů prodává na severoafrických rybích trzích.

Mrtvá želva, která zahynula nedaleko vraku, kde dobrovolníci pozorovali žraloka
Zdroj: Healthy Seas/Caterina De Seta

Žraloci bílí patří mezi více než 20 druhů žraloků ve Středozemním moři, které jsou chráněny mezinárodním právem – to znamená, že je nelegální je lovit nebo prodávat. Při monitorování rybářských přístavů na pobřeží severní Afriky však vědci zjistili, že jen v roce 2025 tam bylo zabito nejméně 40 Žraloků bílých.

Právě oblast kolem Sicílie je dle přírodovědců jednou z posledních oáz, kde se tito tvorové ve Středozemním moři stále ještě výjimečně vyskytují.

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Ilustrační foto

Přehnané obavy

Žraloci bílí se „proslavili“ zejména kvůli filmu Čelisti, kde je Steven Spielberg zobrazil jako nemilosrdné zabijáky, kteří preferují lidské maso před jakoukoliv jinou kořistí. Podle mořských biologů jsou nicméně tyto obavy značně přehnané, což dokazují i statistiky o útocích těchto žraloků na lidi.

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Čelisti

Od roku 1700 do současnosti se podařilo ve Středozemí zdokumentovat přesně dvacet útoků Žraloků bílých na lidi. Z toho se 11 odehrálo v Itálii, čtyři v Řecku, dva na Maltě, dva ve Francii a jeden ve Španělsku. Z těchto dvou desítek incidentů ve Středozemním moři bylo 12 smrtelných a ve všech případech šlo o nevyprovokované útoky.

K poslednímu známému útoku Žraloka bílého ve Středozemním moři došlo v červnu 1989 v Itálii. Došlo k němu mezi Punta Blanca a Marina di Carrara v italském Toskánsku a neskončil smrtí člověka.

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