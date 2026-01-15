Pouštní národy lovily žraloky už v době kamenné, ukázal český výzkum


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AVČR, Antiquity

Pravěcí obyvatelé jihu Arábie se už před zhruba sedmi tisíci lety ve velké míře živili mořskými zdroji a troufli si i na tak velkou kořist, jako byli žraloci, vyplývá z výzkumu týmu Archeologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Ten v Ománu objevil nejstarší megalitický kolektivní hrob v jižní Arábii.

Archeologové prozkoumali oblast známou jako Vádí Nafún, našli tam lidské pozůstatky uložené do země v době pět tisíc let před naším letopočtem – tedy v čase, kdy ještě nevznikly velké lidské civilizace. Výsledky výzkumu jsou podle vědců překvapivé: tehdejší lidé žijící v poměrně jednoduchých podmínkách se totiž živili nečekaně pestrou stravou, ve které hrály klíčovou roli mořské zdroje.

„Úplně poprvé jsme byli schopni pomocí přírodovědných dat doložit specializovaný lov mořských predátorů, a to přímo analýzou místní pohřbené komunity,“ uvedla vedoucí ománské expedice Alžběta Danielisová. Dodala, že propojení této pohřební komunity se žraloky je nové zjištění nejen v prehistorické Arábii, ale v prostoru všech neolitických kultur v oblastech se suchým podnebím.

Náhrdelník nalezený na ománské lokalitě
Zdroj: Antiquity

Výzkum na lokalitě Vádí Nafún provádí pražský Archeologický ústav od roku 2020. Kvůli suchému, tedy aridnímu prostředí, kde se organické látky špatně zachovávají, vědci analyzovali zejména zuby. „Zuby této komunity mají zajímavý obrus. Ten ukazuje na specifickou stravu a také na to, že lidé používali zuby jako nástroje,“ doplnil antropolog Jiří Šneberger.

Jak poznat pravěký jídelníček

Odborníci rekonstruovali stravu pomocí izotopové analýzy bioapatitu z kostí a zubů ve spolupráci s Institutem Maxe Plancka v Mohuči. Analýzy izotopů uhlíku, kyslíku, stroncia a dusíku umožnily odlišit podíl mořské a suchozemské potravy a také sledovat pohyb jednotlivců v krajině.

Podle vědců pocházely některé osoby z oblastí vzdálených až padesát kilometrů od Vádí Nafún. „Na základě výsledku analýzy uvažujeme o tom, že naše zkoumaná populace mohla mít jako jeden z hlavních zdrojů potravy a výživy žraločí maso,“ dodal Šneberger. Nešlo totiž podle analýz o obyčejné bílkoviny, ale o bílkoviny, které pocházely z vrcholu potravního řetězce.

Dosavadní výsledky, které vyšly v odborném časopise Antiquity, podle archeologů ukazují, že pravěké komunity v jižní Arábii využívaly pružné a adaptivní způsoby obživy, který kombinovaly lov, sběr, pastevectví a systematické využívání mořských zdrojů. Zároveň potvrzují, že lokalita Vádí Nafún fungovala po několik století jako centrální rituální místo, které spojovalo různé skupiny v širším regionu.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Rozpočet asi nesplní zákon, je to bezprecedentní, varuje rozpočtová rada

Rozpočet asi nesplní zákon, je to bezprecedentní, varuje rozpočtová rada

před 2 mminutami
Írán tvrdí, že nepopraví mladého demonstranta

Írán tvrdí, že nepopraví mladého demonstranta

06:29Aktualizovánopřed 22 mminutami
Nenechám se vydat, řekl poslancům Babiš

ŽivěNenechám se vydat, řekl poslancům Babiš

06:00Aktualizovánopřed 24 mminutami
Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

před 45 mminutami
Senior, který napadl Babiše holí, dostal podmínku

Senior, který napadl Babiše holí, dostal podmínku

před 55 mminutami
K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

před 1 hhodinou
Imigrační agent postřelil v Minnesotě muže

Imigrační agent postřelil v Minnesotě muže

před 1 hhodinou
Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

08:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Pouštní národy lovily žraloky už v době kamenné, ukázal český výzkum

Pravěcí obyvatelé jihu Arábie se už před zhruba sedmi tisíci lety ve velké míře živili mořskými zdroji a troufli si i na tak velkou kořist, jako byli žraloci, vyplývá z výzkumu týmu Archeologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Ten v Ománu objevil nejstarší megalitický kolektivní hrob v jižní Arábii.
před 1 hhodinou

Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

V Tichém oceánu dopoledne středoevropského času přistála kosmická loď s čtyřčlennou posádkou NASA. Z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se vrátila o čtyři měsíce dřív, než bylo v plánu, kvůli zdravotnímu stavu jednoho z astronautů.
08:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se ve středu odpoutala kosmická loď Dragon se čtyřmi astronauty, které americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) stahuje předčasně z mise kvůli zdravotnímu stavu jednoho z nich. Přistání lodě na Zemi se očekává ve čtvrtek okolo 9:40 SEČ. Podle zdravotního ředitele NASA Jamese Polka nejde o nouzovou evakuaci.
před 11 hhodinami

Rok 2025 byl po předchozích dvou letech nejteplejším v historii měření

Rok 2025 byl třetím nejteplejším rokem v historii měření. Průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 stupně Celsia) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 stupně Celsia chladnějším než rok 2024, který byl vůbec nejteplejším rokem v historii měření. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Posledních jedenáct let bylo zároveň nejteplejších v historii měření.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Vědci naznačili, proč jsou někteří primáti homosexuální

Homosexualita je u savců natolik rozšířená, že to podle vědců nemůže být ani náhoda, ani omyl. Hledají proto evoluční příčiny a nový výzkum přinesl rovnou několik zajímavých poznatků.
před 21 hhodinami

Riziko jo-jo efektu je u léků na hubnutí zásadní, zjistili vědci

Nová studie vědců z Oxfordu odhalila velkou hrozbu toho, že po vysazení nejmodernějších a velmi účinných léků proti obezitě se hmotnost opět velmi rychle vrací.
před 23 hhodinami

Zvyšte daně na slazené nápoje, vyzývá státy WHO. Česku by to dle analýzy pomohlo

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila členským zemím, aby zvýšily daně na slazené a alkoholické nápoje s cílem omezit jejich spotřebu a finančně podpořit zdravotnictví. Podle WHO fakt, že většina zemí má na tyto nápoje stále nízké daně, přispívá k nárůstu počtů nemocných obezitou, cukrovkou, chorobami srdce a rakovinou.
včera v 10:19

Virus HIV se učí odolávat jedinému léku. Tvrdě za to ale platí

Vědci z americké společnosti Gilead Sciences, která má jediný účinný lék na HIV, otestovali, jestli se tento virus této látce nedokáže přizpůsobit. Výsledky naznačují, že ano, ale současně ukazují, že to ve skutečnosti nemusí být příliš nebezpečné.
13. 1. 2026
Načítání...