Rozpočet byl v lednu v přebytku 32,4 miliardy, výdaje omezilo provizorium


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní rozpočet skončil v lednu přebytkem 32,4 miliardy korun. Výsledek nicméně ovlivnilo rozpočtové provizorium, které limituje státní výdaje, uvedlo ministerstvo financí. Naposledy byl rozpočet v lednu přebytkový v roce 2022, kdy rovněž Česko fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Loni v lednu byl schodek 11,2 miliardy.

Rozpočtové příjmy v prvním měsíci roku dosáhly 181,4 miliardy, ve srovnání s loňským lednem se zvýšily o 12,1 procenta. K nárůstu přispěly vyšší výběr daní i větší příjmy z Evropské unie. Výdaje do konce ledna dosáhly 149 miliard, meziročně se snížily o 13,9 procenta.

Příjmy meziročně vzrostly o 19,6 miliardy, přičemž většinu z tohoto nárůstu zajistily peníze z EU. Tuzemsko v lednu z Unie získalo 24,1 miliardy korun, meziročně o 13,3 miliardy víc. „Naše vláda si vzala evropské peníze jako svou prioritu. Nejedná se o rekordní lednové evropské příjmy, ale spíše návrat k normálu,“ sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Omezení kvůli provizoriu

Z hlavních daňových titulů nejrychleji rostl výběr daně z příjmu fyzických osob. Stát na ní vybral 17,5 miliardy korun, meziročně o 8,5 procenta víc. Podle resortu se na vyšším inkasu projevuje růst mezd a platů. Na povinném pojistném stát získal 68,8 miliardy, meziročně o 5,8 procenta víc. Inkaso daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně vzrostlo o 3,9 procenta na 43,6 miliardy. Na spotřebních daních se vybralo 16,4 miliardy korun, proti loňskému lednu o 5,6 procenta víc.

Vývoj výdajů ovlivnilo rozpočtové provizorium, které stanovuje měsíční limit ve výši jedné dvanáctiny celkových výdajů předchozího roku. V lednu se to podle ministerstva promítlo v běžných výdajích zejména dočasným tlumením financování školství a výzkumu, vývoje a inovací.

Rozpočet asi nesplní zákon, je to bezprecedentní, varuje rozpočtová rada
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl

Největší výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 82,5 miliardy korun, meziročně o 3,8 procenta víc. Z celkové částky tvořily 64,1 miliardy důchody, jejichž objem proti loňskému lednu vzrostl o 3,1 procenta.

Kapitálové výdaje se meziročně zvýšily o šest miliard na 8,3 miliardy korun. Z toho 4,4 miliardy byly transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ministerstvo financí upozornilo, že kapitálové výdaje jsou v lednu tradičně nízké kvůli realizaci investic převážně ve druhé polovině roku.

Tuzemsko letos začalo rok v rozpočtovém provizoriu, protože vláda Andreje Babiše (ANO) odmítla návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun od předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Vlastní návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard schválil Babišův kabinet před týdnem, konečné schválení sněmovnou se čeká v březnu. Loni skončil rozpočet schodkem 290,7 miliardy, který byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po schůzi vlády

Aktuálně z rubriky Ekonomika

