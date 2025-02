Podvodníci cílí na nemovitosti s více vlastníky. Pomoci mají změny v nahlížení do katastru

Pochybné praktiky jsou na vzestupu posledních pět let, kdy bylo zrušeno předkupní právo spoluvlastníků. Podobný problém musela řešit Irena Štefflová. Polovinu domu, kde vyrůstala, vlastní její matka, zbytek je rozdělený mezi ni a její bratry, přičemž jedna šestina skončila v exekuci. Podíl, o který přišel příbuzný, chtěla Štefflová získat zpět v dražbě, přeplatil ji ale cizí podnikatel, který si začal diktovat podmínky – nárokoval si dvě místnosti, ačkoliv dům je dispozičně tři plus jedna.

A právě na to, že dost peněz na vyplacení podílu zbytek rodiny mít nebude, spekulanti spoléhají. Když si to potvrdí, sami podají na původní majitele žalobu a získat tak můžou i celý dům. Dostat se k podílu nemovitosti snaží nejen z exekucí, ale i zdánlivě výhodným odkupem.

Nahlížení do katastru už by nemuselo být anonymní

V budoucnu by přístup do katastru nemovitostí neměl být anonymní. Katastrální úřad chce, aby nahlížení bylo podmíněno prokázáním totožnosti. To by v některých případech mohlo pomoci zabránit zneužívání osobních údajů vlastníků.

V současné době je v katastru zobrazení vlastníka chráněno kódem. Kombinuje čísla a písmena a další grafické prvky ztěžují přečtení. Podle specialisty kybernetické bezpečnosti Dana Albrechta jde ale o velmi jednoduchý a v dnešní době překonaný způsob. „Už kdokoliv velmi jednoduše dokáže přístup do toho zautomatizovat,“ podotýká. Vyzkoušel to i pomocí umělé inteligence. „Dokonce mi to přečte obrázek, který by měl být pro robota nečitelný,“ podotýká.

Lepší ochranu by mělo přinést nahlížení ověřené přes identitu občana, například přes nejpoužívanější bankovní identitu. „Jde pouze o to, abychom osobní údaje dostatečně dokázali chránit a současně abychom dokázali identifikovat ty uživatele, kteří prostřednictvím internetových robotů databázi vytěžují,“ vysvětluje předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karel Štencel.